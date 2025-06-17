Ці 4 фактори посилюють ваше безсоння, хоча ви про це навіть не здогадуєтеся

Ви ж хочете краще спати? Тоді, по-перше, мусите знати про кілька звичок, які вам заважають, і, по-друге, відмовитися від них.

Адже безсоння щонайменше дратує, а щонайгірше – шкодить. 24 Канал завдяки GQ розповість, як стати на правильний шлях.

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Ось звички, від яких слід відмовитися, якщо вас мучить безсоння

Безсоння, каже статистика, хронічно вражає до 10% людей, і ніщо не вказує на те, що цей показник найближчим часом зменшиться.

Проти безсоння є тисячі порад – встановлення режиму сну, відмова від смартфона перед сном і так далі. Вони ефективні, але допомагають, на жаль, не всім.

Тому розгляньте кілька факторів, про які ви могли раніше не замислюватися – поки вони шкодили вашому сну. Приберіть їх, і ситуація справді може покращитися.

Безсоння дратує і шкодить нам, але ми можемо дещо зробити, щоб йому протистояти / Фото gpointstudio@freepik

Ви лягаєте спати занадто рано. Це коли після кількох безсонних ночей ви вирішуєте лягти спати якомога раніше, хоча й не хочете спати. Це зазвичай не працює, і ви просто бовтаєтеся у ліжку, зазнаючи зайвого стресу. Краще почекати, поки ви таки захочете спати, і тільки тоді лягати.

Це коли після кількох безсонних ночей ви вирішуєте лягти спати якомога раніше, хоча й не хочете спати. Це зазвичай не працює, і ви просто бовтаєтеся у ліжку, зазнаючи зайвого стресу. Краще почекати, поки ви таки захочете спати, і тільки тоді лягати. Ви ігноруєте будильник вранці. Вам може здаватися, що ви виграєте кілька додаткових хвилин, але насправді ви програєте, тільки посилюючи безсоння. Адже у ці додаткові хвилини ми маємо неякісний сон, що змушує нас почуватися навіть більш втомленими після пробудження.

Вам може здаватися, що ви виграєте кілька додаткових хвилин, але насправді ви програєте, тільки посилюючи безсоння. Адже у ці додаткові хвилини ми маємо неякісний сон, що змушує нас почуватися навіть більш втомленими після пробудження. Ви забагато дрімаєте. Дрімота корисна в помірній кількості, але ми схильні її затягувати, і тоді пізніше наш організм не буде готовий до нічного сну. Рекомендована тривалість дрімоти становить 20 – 30 хвилин.

Дрімота корисна в помірній кількості, але ми схильні її затягувати, і тоді пізніше наш організм не буде готовий до нічного сну. Рекомендована тривалість дрімоти становить 20 – 30 хвилин. Ви скасовуєте плани. Це коли ви після роботи поспішаєте додому, щоб лягти на диван, скасовуючи всі інші плани. Так, трапляється, коли це необхідно, але це не має стати звичкою. Бо тренування, прогулянки, зустрічі з друзями та загалом спілкування допомагають нам поліпшити самопочуття і покращити якість сну.

Якщо ми хочемо спати міцно і стабільно, ми маємо відмовитися від усіх цих звичок протягом дня. Бо, так, часто те, що ми робимо вдень, має більший вплив на сон, ніж те, що ми, власне, робимо перед самим сном.