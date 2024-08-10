Щоб бути по-справжньому щасливим, можливо, вже час припинити це робити

Ви, напевно, натрапляли на людей протягом свого життя, які говорили вам: якщо хочеш бути щасливим, мусиш змінити щось у собі. Таке буває частіше, ніж можна собі уявити, і хоч іноді слова лунають з добрими намірами, це не означає, що вони корисні.

Найбільш типово, коли хтось каже вам, що з тим чи іншим ставленням ви не знайдете собі пару або не зможете просунутися професійно. І ці люди зазвичай зосереджуються на інтроверсії або екстраверсії.

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Ця практика іноді може більше впливати погано, ніж добре

Мовляв, хто захоче зустрічатися з вами, якщо ви постійно тихо сидите вдома, а не на вечірках? Або – хто буде сприймати вас серйозно, якщо ви занадто відкриті або смішні? Ми всі це чули, і є два способи впоратися з цим: ігнорувати або змінюватися.

Що ж, насправді вам не потрібно змінюватися, щоб бути щасливим. У цьому, зокрема, переконує психологиня Деніел Марстон. Експертка пояснила, що іноді все, що нам потрібно – це відчувати себе комфортно з собою.

Тобто з тим, якими ми є і що ми відчуваємо. І що іноді "важливіше, щоб люди приймали нас такими, якими ми є, а не наполягали на тому, що нам потрібно змінюватися".

Є два способи впоратися з порадами змінитися – ігнорувати або змінитися / Фото katemangostar@freepik

Чи бувають винятки? Очевидно, якщо ви проблемна людина, якщо у вас є негаразди з поведінкою або негативні аспекти, які дійсно становлять біду для вашого благополуччя і стосунків, тоді необхідно звернутися по допомогу. Але навіть тоді, каже Марстон, цей крок має бути питанням вибору, а не того, що кажуть інші.

Люди були б щасливішими, якби приймали себе такими, якими вони є, а не очікували, що будуть такими, як кажуть інші,

– каже вона.

Тож не намагайтеся бути такими, як кажуть інші. Якщо ви задоволені тим, якими ви є, вам більше нічого не потрібно. Але якщо ви вважаєте, що є щось, що заважає вам досягти максимального благополуччя, неодмінно зверніться по пораду до експертів щодо того, що можна зробити. Адже це ваше рішення, а не інших.