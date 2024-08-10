Чтобы быть по-настоящему счастливым, возможно, уже пора прекратить это делать

Вы, наверное, встречали людей в течение своей жизни, которые говорили вам: если хочешь быть счастливым, должен изменить что-то в себе. Такое бывает чаще, чем можно себе представить, и хотя иногда слова звучат с добрыми намерениями, это не значит, что они полезны.

Наиболее типично, когда кто-то говорит вам, что с тем или иным отношением вы не найдете себе пару или не сможете продвинуться профессионально. И эти люди обычно сосредотачиваются на интроверсии или экстраверсии.

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Эта практика иногда может больше влиять плохо, чем хорошо

Мол, кто захочет встречаться с вами, если вы постоянно тихо сидите дома, а не на вечеринках? Или – кто будет воспринимать вас серьезно, если вы слишком открыты или смешны? Мы все это слышали, и есть два способа справиться с этим: игнорировать или меняться.

Что же, на самом деле вам не нужно меняться, чтобы быть счастливым. В этом, в частности, убеждает психолог Дэниел Марстон. Эксперт объяснила, что иногда все, что нам нужно – это чувствовать себя комфортно с собой.

То есть с тем, какими мы есть и что мы чувствуем. И что иногда "важнее, чтобы люди принимали нас такими, какими мы есть, а не настаивали на том, что нам нужно меняться".

Есть два способа справиться с советами измениться – игнорировать или измениться / Фото katemangostar@freepik

Бывают ли исключения? Очевидно, если вы проблемный человек, если у вас есть проблемы с поведением или негативные аспекты, которые действительно представляют беду для вашего благополучия и отношений, тогда необходимо обратиться за помощью. Но даже тогда, говорит Марстон, этот шаг должен быть вопросом выбора, а не того, что говорят другие.

Люди были бы счастливее, если бы принимали себя такими, какими они есть, а не ожидали, что будут такими, как говорят другие,

– говорит она.

Поэтому не пытайтесь быть такими, как говорят другие. Если вы довольны тем, какими вы есть, вам больше ничего не нужно. Но если вы считаете, что есть что-то, что мешает вам достичь максимального благополучия, непременно обратитесь за советом к экспертам относительно того, что можно сделать. Ведь это ваше решение, а не других.