"Я – Мадам квас": колишня стриптизерка відповіла на питання, які ви соромились поставити

А що якщо у вас була б можливість поставити свої дещо божевільні запитання стриптизерці? Ми це зробили за вас, щоб ви могли буквально заглянути за куліси цієї цікавої та жваво обговорюваної професії.

У рубриці "Ви соромились – ми запитали" 24 Канал спілкуватиметься з представниками різних професій. Ми ставитимемо їм ті запитання, які б хотіли ви, але не могли наважитись. Цього разу у нас була розмова з колишньою стриптизеркою, яка поділилась з нами цікавинками зі свого фаху.

Читайте також "Хочуть потішити себе, поки не пізно": ескортниця з Давосу розкрила вражаючі деталі роботи

Зверніть увагу! У деяких розмовах ми змінюватимемо ім'я нашого співрозмовника з метою безпеки та задля збереження анонімності.

Стриптиз – не про оголення

Нам вдалось поспілкуватись з Анею, котра працювала в одному з клубів Львова. Вона не лише люб'язно відповіла на дещо дивні запитання, а й спробувала зруйнувати поширені стереотипи про професію стриптизерки.

Передовсім вона хотіла б донести до наших читачів, що стриптиз – не лише про роздягання.

Насправді про стрип знають з вульгарної сторони, через фільми. Але це не правда. Принаймні я завжди наголошувала, що стриптиз – то мистецтво, а не подивитись на оголені тіла,

– наголосила вона.

Ба більше, як розповіла нам Аня далі, стриптиз – більше про впевненість у собі та вміння володіти своїм тілом.

Які рухи на пілоні мають ефектний вигляд, але насправді робити їх простіше, ніж присідання?

Чесно, тут більше не про рухи, а про впевненість. Ти можеш просто ходити по сцені, але так, що у всіх відпадуть щелепи. Але для цього треба мати роки досвіду та впевненість в собі.



У стриптизі важлива впевненість у собі / Фото lookstudio

А якби ти могла обрати собі суперсилу, яка допомогла б тобі у роботі, що це було б? Можливо, вміння телепортуватися, щоб швидше переміщатися між клубами, або ж – невразливість до компліментів?

Усе набагато банальніше: я б хотіла вміти читати думки. Тоді робота була б ще легшою, хоча, не факт.

Які забобони у стриптизерок

Гаразд, з суперсилою ми розібрались. А яким був твій найкумедніший псевдонім?

У мене завжди був один та стабільний псевдонім. Але інколи дівчата жартували, і я пам'ятаю, як одна з них сказала: Я – Мадам квас – броджу по сцені, збуджуючи публіку.

Щоб прямо чогось смішного з псевдонімами – не було, але було багато смішних історій. І, як завжди, найсмішніше все відбувається в гримерці.

Оскільки ми заглянули до гримерки, то точно варто дізнатись, чи є якісь забобони або прикмети серед стриптизерок? Не знаю, можливо, стріпи можна зав'язувати лише лівою рукою.

Якщо з рук або з тіла впала купюра, її не можна підіймати самій – тільки клієнт має її дати тобі знову, інакше гроші не "повернуться" у майбутньому. Або якщо хтось перший отримав чайові – обтирає цією купюрою інших дівчат, щоб вечір був грошовитим.



Найсмішніше завжди відбувається у гримерці / Фото freepik

У постійних клієнтів є свої прізвиська

Якщо ми заговорили про забобони, то не зайвим буде згадати і самих відвідувачів клубів. Чи є серед дівчат якісь кодові слова, щоб попереджати про складних персонажів?

Таємної мови, як такої, немає. Але багато постійних клієнтів мають свої прізвиська. Пам'ятаю, був один "кадр". Вічний наречений. Цей чувак щотижня приходив із новою "нареченою", і клявся, що цього разу це серйозно.

А якби існувала Олімпіада зі стриптизу, у якій дисципліні ти б точно взяла золото?

За олімпіаду хм... Я б взяла золото за ганяння п***унців – завжди це любила і буду любити. Незалежно в якій сфері я б працювала, завжди любила і люблю поговорити з людьми, але не коли вони придурки.

Наостанок хочемо спитати, чим для тебе є стриптиз?

Для мене стриптиз, точніше усі стрип-клуби, де я працювала, стали місцем, де я зустріла своїх подруг, знайшла впевненість у собі. Звісно, це теж для мене була робота, де я заробляла на хліб з маслом.

Але це був цікавий період в моєму житті з двіжухами, алкоголем, забороненими речовинами та з багатьма цікавими людьми, які мене багато чому навчили.

Дивіться також Модель назвала одяг, в якому не варто йти на побачення: сексу гарантовано не буде

Залишайтесь з нами. У рубриці "Ви соромились – ми спитали" на вас очікує ще чимало цікавих співрозмовників, які проведуть вас за куліси своєї професії!