Ось найгостріші парфуми для чоловіків, які шукають інтенсивний аромат
Шукаєте інтенсивний теплий аромат із пряним присмаком? Тоді зверніть увагу на парфуми, де провідну роль грають ноти перцю.
Пряні парфуми для чоловіків складні для носіння на собі. Ця підкатегорія характеризується інтенсивними, яскравими ароматами, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Гострі аромати для чоловіків: ось на що варто звернути увагу
І порівняно рідко можна зустріти аромат, де переважають пряні ноти. Як правило, їх використовують як акорди шлейфу або серця з метою підкреслити глибші інгредієнти, як деревина і смоли.
Найбільш репрезентативні пряні аромати, які є в парфумах для чоловіків – це кориця, імбир, гвоздика і, звичайно ж, червоний чилі та різні види перцю (чорний, сичуаньський і рожевий). Всі вони приносять в ніс легкий, але живий пряний аромат.
Вони не подразнюють ніс настільки, як натуральні прянощі, але відчуваються достатньо інтенсивно, створюючи теплу композицію. Очевидно, саме тому більшість цих акордів містяться в чоловічих парфумах для холодної пори року.
Ось найцікавіші парфуми для чоловіків із нотами перцю / Фото виробників
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- Loewe 7 Elixir, Loewe. Гострі інгредієнти – червоний перець чилі. Це новинка іспанського будинку з інтенсивним ароматом. Чилі поєднується з пачулі, який також вважають пряним ароматом, але в його властивостях домінує деревно-земляна сутність.
- Spicebomb Infrared, Viktor&Rolf. Пряний інгредієнт – рожевий перець, червоний перець чилі й кориця. У чоловічій лінійці цей дім завжди випускає аромати, в яких пряні спеції є основним ключовим елементом ольфакторної піраміди.
- Caban, Yves Saint Laurent. Гострі інгредієнти – рожевий і чорний перець. Це з чудової колекції Le Vestiaire des Parfums від французького будинку. Їм вдався деревно-амбровий аромат з легким пряним відтінком у верхніх нотах. Елегантний і класичний, ідеальний для найхолодніших днів зимового сезону.