Ось найгостріші парфуми для чоловіків, які шукають інтенсивний аромат

Шукаєте інтенсивний теплий аромат із пряним присмаком? Тоді зверніть увагу на парфуми, де провідну роль грають ноти перцю.

Пряні парфуми для чоловіків складні для носіння на собі. Ця підкатегорія характеризується інтенсивними, яскравими ароматами, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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І порівняно рідко можна зустріти аромат, де переважають пряні ноти. Як правило, їх використовують як акорди шлейфу або серця з метою підкреслити глибші інгредієнти, як деревина і смоли.

Найбільш репрезентативні пряні аромати, які є в парфумах для чоловіків – це кориця, імбир, гвоздика і, звичайно ж, червоний чилі та різні види перцю (чорний, сичуаньський і рожевий). Всі вони приносять в ніс легкий, але живий пряний аромат.

Вони не подразнюють ніс настільки, як натуральні прянощі, але відчуваються достатньо інтенсивно, створюючи теплу композицію. Очевидно, саме тому більшість цих акордів містяться в чоловічих парфумах для холодної пори року.

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