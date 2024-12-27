Чоловічий портал GQ зробив добірку, як зауважив 24 Канал, взявши за основу особистість Козерогів. І у такий спосіб сформував певну ольфакторну інтерпретацію.
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Особистість Козерога
Козероги добре відомі своєю відповідальністю, зокрема й за власні потреби, але часто відчувають труднощі з делегуванням. Вони також відомі самодисципліною і наполегливістю – аж до тих пір, поки не досягнуть своїх цілей.
Цей земний знак виділяється і своїм смаком до організації, здоровими амбіціями, що слугують мотивацією рухатися вперед і долати різні перешкоди. З іншого боку, Козероги мають слабкість до контролю над ситуаціями, завжди бажаючи передбачити розвиток подій.
Найкращі аромати для Козерога
Отже, дисципліна, наполегливість та амбіції – ключові ознаки Козерогів. Вони натякають, що найкращими парфумами тут будуть глибокі аромати, які поступово підкорюють наш ніс. З теплими акордами смол, спецій і горіхів.
- Дисципліна, наполегливість і амбіції закладаються в людині потроху, вимагаючи терпіння. От і смоли (амбра, лабданум, бензоїн та елемі) у природі утворюються повільно. Це ароматичні акорди, які поступово наростають і зачаровують нюх.
- У парфумах для чоловіків – Козерогів може бути ще один різновид теплих ароматів – злегка глибоких, які проникають в ніс потроху. Це сухофрукти, горіхи та кориця.
Найкращі чоловічі парфуми для Козерогів / Фото виробників
- Déclaration Parfum, Cartier. Теплий та елегантний аромат. Глибока солодкість бензоїну та амбрових смол разом із сумішшю спецій надають ольфакторної форми цим парфумам для Козерогів. Амбітний аромат, який прагне зачарувати нюх у прогресивний спосіб. Це парфуми, що завжди справляють гарне враження.
- Ambre Eccentrico, Giorgio Armani. Цей парфум для чоловіків-Козерогів має амбру в ролі зірки своєї ольфакторної піраміди, яка доповнена нетиповою нотою сухофруктів і пряної кориці. Це тріо добре організоване, оскільки парфуми мають спільний солодкий, теплий аромат, послідовний від початку й до кінця.
- Impact Intense, Tommy Hilfiger. Теплі амброві аромати є не тільки в парфумерії високого класу, а й у більш молодіжних ароматах. Ось і тут амбра продовжує залишатися провідним принципом, доповненим екзотикою лабдануму (смола з дуже сильним ароматом) і елемі (пряна і свіжа смола).