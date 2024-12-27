Чоловічий портал GQ зробив добірку, як зауважив 24 Канал, взявши за основу особистість Козерогів. І у такий спосіб сформував певну ольфакторну інтерпретацію.

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Особистість Козерога

Козероги добре відомі своєю відповідальністю, зокрема й за власні потреби, але часто відчувають труднощі з делегуванням. Вони також відомі самодисципліною і наполегливістю – аж до тих пір, поки не досягнуть своїх цілей.

Цей земний знак виділяється і своїм смаком до організації, здоровими амбіціями, що слугують мотивацією рухатися вперед і долати різні перешкоди. З іншого боку, Козероги мають слабкість до контролю над ситуаціями, завжди бажаючи передбачити розвиток подій.

Найкращі аромати для Козерога

Отже, дисципліна, наполегливість та амбіції – ключові ознаки Козерогів. Вони натякають, що найкращими парфумами тут будуть глибокі аромати, які поступово підкорюють наш ніс. З теплими акордами смол, спецій і горіхів.

Дисципліна, наполегливість і амбіції закладаються в людині потроху, вимагаючи терпіння . От і смоли (амбра, лабданум, бензоїн та елемі) у природі утворюються повільно. Це ароматичні акорди, які поступово наростають і зачаровують нюх.

. От і смоли (амбра, лабданум, бензоїн та елемі) у природі утворюються повільно. Це ароматичні акорди, які поступово наростають і зачаровують нюх. У парфумах для чоловіків – Козерогів може бути ще один різновид теплих ароматів – злегка глибоких, які проникають в ніс потроху. Це сухофрукти, горіхи та кориця.

Найкращі чоловічі парфуми для Козерогів / Фото виробників