Вот самые острые духи для мужчин, которые ищут интенсивный аромат

Ищете интенсивный теплый аромат с пряным привкусом? Тогда обратите внимание на парфюм, где ведущую роль играют ноты перца.

Пряные духи для мужчин сложные для ношения на себе. Эта подкатегория характеризуется интенсивными, яркими ароматами, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Острые ароматы для мужчин: вот на что стоит обратить внимание

И сравнительно редко можно встретить аромат, где преобладают пряные ноты. Как правило, их используют как аккорды шлейфа или сердца с целью подчеркнуть более глубокие ингредиенты, как древесина и смолы.

Наиболее репрезентативные пряные ароматы, которые есть в парфюмах для мужчин – это корица, имбирь, гвоздика и, конечно же, красный чили и разные виды перца (черный, сычуаньский и розовый). Все они приносят в нос легкий, но живой пряный аромат.

Они не раздражают нос настолько, как натуральные пряности, но ощущаются достаточно интенсивно, создавая теплую композицию. Очевидно, именно поэтому большинство этих аккордов содержатся в мужских духах для холодного времени года.

Вот самые интересные духи для мужчин с нотами перца / Фото производителей

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