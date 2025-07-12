Велике дослідження, опубліковане в Journal of Experimental Psychology, провели у 12 країнах на різних континентах, і воно показало глибокий сенс крутості. Передасть його 24 Канал завдяки GQ.

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Психологи назвали 6 рис характеру дійсно крутого чоловіка: про що мовиться?

Отже, бути крутим – це не питання моди чи зовнішності, а чіткий психологічний профіль. Це визначили у новому дослідженні, опитавши майже 6000 людей у ПАР, Нігерії, Чилі, Мексиці, США, Китаї, Південній Кореї, Індії, Туреччині, Німеччині, Іспанії та Австралії.

Попри очевидні культурні відмінності між цими країнами, чітко простежуються 6 рис характеру, асоційовані з крутими чоловіками. Вони систематично повторювалися всюди. Це:

Екстраверсія.

Гедонізм.

Сила.

Відкритість.

Схильність до ризику.

Самостійність.

Іншими словами, крутими вважають чоловіків динамічних, допитливих, незалежних та здатних виходити за межі звичного. Це не агресивні бунтівники, не взірці мудрості, але – особистості, які створюють власний простір.

Дослідження у 12 країнах серед 6000 людей чітко визначило 6 рис сучасного крутого чоловіка / Фото cookie_studio@freepik

Психолог Калеб Воррен, співавтор дослідження, наголошує, що круті чоловіки "кидають виклик нормам, надихають на зміни та просувають культуру". Вони змінюють норми, а не дотримуються їх. Вони є творцями трендів, а не хранителями традицій.

Зрештою, ми це щодня бачимо у соцмережах та ЗМІ. Там круті люди просувають свою присутність та авторитет, ґрунтуючись на своєрідному соціальному магнетизмі. Їхня креативність та здатність елегантно не підкорятися й роблять їх лідерами.

Сьогодні крутість базується насамперед на щирій автентичності. Бо динамічний світ навколо нас перенасичений фальшивістю та прагне вирватися з цієї пастки.

Найнесподіваніший висновок дослідження – для крутості не важлива доброта чи вихованість. Тобто не потрібно бути привітним, доброзичливим чи сумлінним.

Цікаво, що 4 із 6 зазначених рис важко набути у дорослому віці. А проте ви можете дещо зробити, розвиваючи бодай 3 із них – культивуйте самостійність та допитливості, йдіть на зважений ризик і знайдіть сміливість вийти із зони комфорту.