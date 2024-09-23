Як електроприлади-вампіри можуть зменшити ваші рахунки за електроенергію

Нераціональне використання енергії може суттєво вплинути на ваш гаманець. Тож варто знати, що існує ціла низка приладів, які можна назвати електричними вампірами.

А з наближенням зимових холодів якраз час задуматися щодо пошуку способів зменшити споживання енергії (у нашій ситуації це має особливе значення). І Daily Star називає один із найпростіших – вимкнути всі непотрібні прилади.

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Витягніть з розетки негайно: ці електроприлади відомі своїми "апетитами"

Це не лише допоможе зменшити ваші рахунки, але й позитивно вплине на нашу планету. Так, навіть такі надзвичайно, на перший погляд, прості зміни у способі життя можуть мати відчутний позитивний вплив.

У тіктоці користувачі зараз обговорюють так звані електроприлади-вампіри – які варто вимкнути з розетки, щоб вони не споживали дарма енергію у вашому домі. Бо навіть коли ви їх не використовуєте, ці пристрої все одно пожирають вашу енергію.

Один із найпростіших способів зекономити електроенергію – від'єднати всі непотрібні прилади від мережі / Фото rawpixel.com@freepik

Експерт із побутової техніки Ян Палмер-Сміт з Domestic and General виділив "найгірші прилади", які ніколи не слід залишати в режимі очікування. У списку чимало всього:

Від чайників до зарядних пристроїв для телефонів.

Від телевізорів до мікрохвильових печей.

Звісно, пральні, сушильні та посудомийні машини.

А ще монітори, принтери, кавомашини тощо.

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Ми за звичкою залишаємо їх увімкненими в розетку, а дарма. У режимі очікування ці прилади споживають більше енергії, ніж інші, адже повинні бути готові миттєво щось нагріти (чи зарядити) на нашу першу вимогу.

Дехто вважає, що достатньо просто вимкнути їх. Але є багато електроприладів, які продовжують споживати енергію, коли їх залишають увімкненими в розетку, їх часто називають пристроями-вампірами,

– розповідав Палмер-Сміт.

Для багатьох користувачів соціальних мереж ця новина стала відкриттям чи й подарунком. Люди у дописах та коментарях дякують та обіцяють скористатися цією простою порадою експерта: висмикнути вилку з розетки.