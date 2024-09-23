Как электроприборы-вампиры могут уменьшить ваши счета за электроэнергию
Источник:Daily Star
Нерациональное использование энергии может существенно повлиять на ваш кошелек. Поэтому стоит знать, что существует целый ряд приборов, которые можно назвать электрическими вампирами.
А с приближением зимних холодов как раз время задуматься о поиске способов уменьшить потребление энергии (в нашей ситуации это имеет особое значение). І Daily Star называет один из самых простых – выключить все ненужные приборы.
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Вытащите из розетки немедленно: эти электроприборы известны своими "аппетитами"
Это не только поможет уменьшить ваши счета, но и положительно повлияет на нашу планету. Да, даже такие чрезвычайно, на первый взгляд, простые изменения в образе жизни могут иметь ощутимое положительное влияние.
В тиктоке пользователи сейчас обсуждают так называемые электроприборы-вампиры – которые стоит выключить из розетки, чтобы они не потребляли зря энергию в вашем доме. Потому что даже когда вы их не используете, эти устройства все равно пожирают вашу энергию.
Эксперт по бытовой технике Ян Палмер-Смит из Domestic and General выделил "худшие приборы", которые никогда не следует оставлять в режиме ожидания. В списке немало всего:
- От чайников до зарядных устройств для телефонов.
- От телевизоров до микроволновых печей.
- Конечно, стиральные, сушильные и посудомоечные машины.
- А еще мониторы, принтеры, кофемашины и тому подобное.
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Мы по привычке оставляем их включенными в розетку, а зря. В режиме ожидания эти приборы потребляют больше энергии, чем другие, ведь должны быть готовы мгновенно что-то нагреть (или зарядить) по нашему первому требованию.
Некоторые считают, что достаточно просто выключить их. Но есть много электроприборов, которые продолжают потреблять энергию, когда их оставляют включенными в розетку, их часто называют устройствами-вампирами,
– рассказывал Палмер-Смит.
Для многих пользователей социальных сетей эта новость стала открытием или даже подарком. Люди в сообщениях и комментариях благодарят и обещают воспользоваться этим простым советом эксперта: выдернуть вилку из розетки.