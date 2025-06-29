Раніше багато писали, що це 10 000 кроків, але зараз концепцію оновили. 24 Канал розповість про це докладніше завдяки GQ.

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Яка ідеальна кількість кроків для людини, яка сидить багато годин протягом дня

Ви працюєте в офісі й проводите багато годин у кріслі? Так, зрозуміло, це частина роботи, але ж ви знаєте, що це може збільшити ризик розвитку різних захворювань, набору ваги, тривожності тощо.

Простіше кажучи, сидячий спосіб життя може вкрасти у вас кілька років життя, і точно крастиме його якість. А тому вам просто необхідно знайти способи рухатися більше щодня. Щонайменше – більше ходити.

Кілька років тому багато писали, що ідеально було б робити близько 10 000 кроків на день. Нині ж кажуть, що для підтримки здоров'я та довголіття ця кількість не зовсім оптимальна. Але скільки тоді кроків щодня потрібно робити?

Harvard Health пише про дослідження, яке виявило, що "заміна навіть 5 хвилин сидіння на помірну або інтенсивну активність, таку як швидка ходьба, біг або велосипед, може мати відчутний вплив на здоров'я серця". А ще в дослідженні пишуть, що краще прагнути навіть до більшого.

Ходити – це правильний спосіб усувати наслідки багатогодинного сидіння / Фото katemangostar@freepik

Що це означає для вас? Якщо маєте бодай 5 хвилин вільного часу між справами, використайте їх, щоб встати та походити. 5 хвилин – це мало, але якщо цих відрізків буде більше, то сукупної активності може бути й достатньо.

Математика тут проста. Середньостатистична людина робить 3 – 6 тисяч кроків щодня, і додавання навіть 30 хвилин фізичних вправ до цього може допомогти досягти тих самих 10 000 кроків (це приблизно 8 кілометрів).

У ScienceAlert пишуть про інше дослідження, де вказано, що слід зробити 4000 – 4500 кроків на день, а намагатися досягти 7, 9 або 10 тисяч. Поступово збільшуючи кількість кроків, ви зменшуєте ризик ожиріння та деяких захворювань, як-от серцево-судинні.

І тут зауважте, що кожна людина – це набір індивідуальних потреб і можливостей. Тобто те, що робить одна, може не підходити іншій. З огляду на це 10 000 кроків на день може бути чудовою метою, але не обов'язковою цифрою.