Актор знаний також своїм стилем, що втілює невимушену елегантність. Що ж стосується його гаража... Тут треба сказати трохи докладніше, як зауважив 24 Канал із посиланням на GQ.

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У Ральфа Файнса невеликий гараж, але він вражає

Ральф Файнс народився у 1962 в Англії, його мати письменниця і художниця, а батько фотограф. Він ріс в оточенні творчості, що вплинуло на його рішення стати актором. Його кар'єра почалася в 1993 році зі стрічки "Список Шиндлера", де він зіграв безжального Амона Гьота, за що був номінований на Оскара. Серед інших відомих ролей – граф Альмасі у фільмі "Англійський пацієнт" (1996) і, звісно, Лорд Волдеморт у сазі про Гаррі Поттера. А зараз ми можемо побачити його у "Конклаві" – інтригуючому фільмі про обрання Папи Римського.

А тепер про гараж. У Ральфа Файнса він складається лише з 2 автомобілів і мотоцикла. Але ця невелика добірка заслуговує на Білий дім.

На яких "колесах" їздить Волдеморт / Фото виробників