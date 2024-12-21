Актор знаний також своїм стилем, що втілює невимушену елегантність. Що ж стосується його гаража... Тут треба сказати трохи докладніше, як зауважив 24 Канал із посиланням на GQ.
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У Ральфа Файнса невеликий гараж, але він вражає
Ральф Файнс народився у 1962 в Англії, його мати письменниця і художниця, а батько фотограф. Він ріс в оточенні творчості, що вплинуло на його рішення стати актором. Його кар'єра почалася в 1993 році зі стрічки "Список Шиндлера", де він зіграв безжального Амона Гьота, за що був номінований на Оскара. Серед інших відомих ролей – граф Альмасі у фільмі "Англійський пацієнт" (1996) і, звісно, Лорд Волдеморт у сазі про Гаррі Поттера. А зараз ми можемо побачити його у "Конклаві" – інтригуючому фільмі про обрання Папи Римського.
А тепер про гараж. У Ральфа Файнса він складається лише з 2 автомобілів і мотоцикла. Але ця невелика добірка заслуговує на Білий дім.
На яких "колесах" їздить Волдеморт / Фото виробників
- Audi A8. Розкішний седан німецького бренду, що має дизайн з дуже помітними прямими ребрами й набір оптики зі світлодіодними фарами HD Matrix, з лазерним підсвічуванням в передніх ліхтарях і технологією OLED в задніх. Він також відрізняється шестикутною решіткою радіатора і помітними вставками на бампері та порогах. Салон дуже просторий і комфортний. 4 покоління A8 пропонує водієві хорошу посадку і відмінне оздоблення. Модель доступна з 2 двигунами, дизельним і бензиновим. Має систему повного приводу quattro, а коробкою передач є автоматична трансмісія tiptronic.
- Mercedes S-Class. Розкішний седан, який представляє найкращі інженерні розробки, комфорт і технології німецького виробника. Його дизайн – це поєднання класичної елегантності та сучасності, з помітною решіткою радіатора, а також інтелектуальними світлодіодними фарами, які адаптують освітлення до дорожніх умов. Хромовані акценти й великі легкосплавні диски (18 – 20 дюймів, залежно від версії) підкреслюють розкіш дизайну. S 550 оснащена 4,7-літровим V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 449 кінських сил, який розганяється з місця до 100 кілометрів на годину приблизно за 4,8 секунди. S 600 має 6-літровий V12, доступній більш спортивні версії зі ще більш потужними двигунами. У стандартній комплектації авто має 7-ступінчасту автоматичну коробку передач (7G-Tronic) із заднім приводом, а на деяких моделях є повний привід 4MATIC. Підвіска Airmatic забезпечує неперевершений комфорт їзди, автоматично регулюючи висоту і жорсткість підвіски.
- І, нарешті, Triumph Bonneville T120. Сучасний класичний мотоцикл, що поєднує в собі культовий британський стиль 1960-х і сучасні технології. Представник сімейства Bonneville, відомого позачасовим дизайном та високими експлуатаційними характеристиками. Класичний дизайн відрізняється чіткими лініями, краплеподібним паливним баком та ретро-деталями, як-от здвоєні глушники у формі горошини, колеса зі спицями та двоколірне фарбування. Він оснащений 1200-кубовим паралельно-двійним двигуном з рідинним охолодженням потужністю 80 кінських сил із вихлопом, який видає фірмовий глибокий, насичений тон Triumph. Його фари й задні ліхтарі світлодіодні з денними ходовими вогнями (DRL). Аналого-цифрова панель приладів поєднує традиційні циферблати з багатофункціональним дисплеєм для додаткової інформації. Гальмівна система Brembo має ABS в стандартній комплектації.