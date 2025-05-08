Коли краще займатися спортом – вранці чи ввечері: кожен цей час доби має свої плюси та мінуси

Краще тренуватися вранці, щоб почати день з правильної ноги? Або ж ідеально було б завершити день тренуванням, коли організм повністю прокинувся?

Насправді найкращий час для тренування той, якого ви будете дотримуватися. Але у ранкових і вечірніх тренувань є свої особливі переваги та недоліки, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Ось головні плюси та мінуси тренувань вранці та ввечері

Плюси ранкових тренувань:

Підтримують стабільний рівень цукру в крові та контролюють рівень стресу через кортизол. Перше має важливе значення для м'язової маси, друге – для продуктивності та енергійності.

в крові та контролюють рівень стресу через кортизол. Перше має важливе значення для м'язової маси, друге – для продуктивності та енергійності. Прискорюють метаболізм і покращують настрій. Ранкові вправи допомагають запустити метаболізм, що потенційно збільшує спалювання калорій протягом дня. Також вони сприяють підвищенню рівня ендорфінів.

і покращують настрій. Ранкові вправи допомагають запустити метаболізм, що потенційно збільшує спалювання калорій протягом дня. Також вони сприяють підвищенню рівня ендорфінів. Допомагають залишатися послідовним . Щодо ранніх тренувань менший ризик того, що їх зірвуть інші ваші зобов'язання. Вони допомагають встановити рутину.

. Щодо ранніх тренувань менший ризик того, що їх зірвуть інші ваші зобов'язання. Вони допомагають встановити рутину. Ранок – оптимальний час для втрати жиру. Тренування перед сніданком може спалити більше жиру, оскільки ваше тіло перебуває в стані голодування і використовує накопичений жир для видобування енергії.

Мінус ранкових тренувань – вони потребують більшої розминки. Тобто більш тривалої через нижчу температуру тіла та слабшу гнучкість м'язів.

У ранкових і вечірніх тренувань є свої особливі переваги та недоліки / Фото prostooleh@freepik

Плюси вечірніх тренувань:

Максимальна продуктивність . Сила, гнучкість і витривалість м'язів у вечірній час вищі.

. Сила, гнучкість і витривалість м'язів у вечірній час вищі. Зняття стресу. Вечірні тренування можуть бути чудовим способом розслабитися після довгого дня.

Мінус вечірніх тренувань – втома та втрата зосередження. Вечірні зобов'язання іноді можуть ускладнювати дотримання режиму. А ще після довгого дня деякі люди можуть мати менше енергії.

Отже, вибір часу для занять спортом – ранок чи вечір – залежить від ваших індивідуальних особливостей та цілей. Ранкові тренування підвищують енергію та покращують настрій, а вечірні допомагають зняти стрес і можуть бути ефективнішими через вищу готовність тіла.

Важливо обрати той час, який найкраще вписується саме у ваш ритм життя та забезпечує регулярність тренувань.