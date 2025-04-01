Коли краще приймати душ – вранці чи ввечері: експерти дають відповідь, і вона таки дивує

Багато людей стрибають у душ мало не з ліжка. Інші вважають за краще робити це перед сном, щоб денний бруд не потрапляв під простирадла. А ще інші не обирають, а миються вранці та ввечері.

А коли краще приймати душ, вранці чи ввечері, з погляду гігієни? На це питання відповіли експерти, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Важливе питання про душ: в який час доби його найкраще приймати

За словами докторки Арагони Джузеппе, душ вранці або ввечері – це здебільшого питання особистих уподобань і способу життя. Є люди, які просто не можуть розпочати день без підбадьорливого душу, а інші ж не можуть заснути без теплого вечірнього душу.

При цьому, каже експертка, ранковий душ більш популярний, бо пробуджує й освіжає на весь день. Але це не обов'язково краще для конкретно вас – вона вважає, що нічний душ є кращим рішенням з погляду чистоти та сну.

Бо ж вечірній душ – це хороший спосіб розслабитися, зняти напругу, накопичену на роботі або енергію, витрачену в спортзалі. Тепла вода помасажує плечі та спину, змиє денний бруд і посприяє кращому сну, ведучи до сонливості.

Коли краще приймати душ, вранці чи ввечері, з погляду гігієни? / Фото freepik

При цьому Джузеппе наводить основну перевагу вечірнього душу. Протягом дня на тілі та волоссі накопичуються алергени та подразники, бруд, пилок, хімікати, піт тощо. Якщо ви лягаєте спати без душу, це все потрапить на постіль, тож виникає ризик алергії, подразнення, сухості шкіри, прищів і так далі.

А от цілителька Антонія Гарман вважає, що температура душу важливіша, ніж час доби. Якщо ви хочете підбадьоритися, можете обрати холодну воду, і це буде краще зранку перед роботою. А вечірній душ може бути ідеально теплий (не гарячий), що є природним заспокійливим засобом. Вона згодна, що ранковий або вечірній душ – це просто ваш вибір. Але радить не забувати, що температура так само важлива.

Отже, зі слів експертів можна зробити висновок, що вечірній душ корисніший для організму. Однак якщо люди люблять приймати його в інший час – нехай так і роблять, і тут немає нічого поганого.