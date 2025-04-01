Когда лучше принимать душ – утром или вечером: эксперты дают ответ, и он таки удивляет

Многие люди прыгают в душ чуть ли не с постели. Другие предпочитают делать это перед сном, чтобы дневная грязь не попадала под простыни. А еще другие не выбирают, а моются утром и вечером.

А когда лучше принимать душ, утром или вечером, с точки зрения гигиены? На этот вопрос ответили эксперты, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Важный вопрос о душе: в какое время суток его лучше всего принимать

По словам доктора Арагоны Джузеппе, душ утром или вечером – это в основном вопрос личных предпочтений и образа жизни. Есть люди, которые просто не могут начать день без бодрящего душа, а другие же не могут уснуть без теплого вечернего душа.

При этом, говорит эксперт, утренний душ более популярен, потому что пробуждает и освежает на весь день. Но это не обязательно лучше для конкретно вас – она считает, что ночной душ является лучшим решением с точки зрения чистоты и сна.

Ведь вечерний душ – это хороший способ расслабиться, снять напряжение, накопленное на работе или энергию, потраченную в спортзале. Теплая вода помассирует плечи и спину, смоет дневную грязь и поспособствует лучшему сну, ведя к сонливости.

Когда лучше принимать душ, утром или вечером, с точки зрения гигиены? / Фото freepik

При этом Джузеппе приводит основное преимущество вечернего душа. В течение дня на теле и волосах накапливаются аллергены и раздражители, грязь, пыльца, химикаты, пот и тому подобное. Если вы ложитесь спать без душа, это все попадет на постель, поэтому возникает риск аллергии, раздражения, сухости кожи, прыщей и так далее.

А вот целительница Антония Гарман считает, что температура душа важнее, чем время суток. Если вы хотите взбодриться, можете выбрать холодную воду, и это будет лучше утром перед работой. А вечерний душ может быть идеально теплый (не горячий), что является естественным успокаивающим средством. Она согласна, что утренний или вечерний душ – это просто ваш выбор. Но советует не забывать, что температура так же важна.

Итак, со слов экспертов можно сделать вывод, что вечерний душ полезнее для организма. Однако если люди любят принимать его в другое время – пусть так и делают, и здесь нет ничего плохого.