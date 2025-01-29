Розведуть на шалені гроші: фрази-табу, які не можна говорити тим, хто лагодить ваше авто

Відомий механік закликав водіїв уникати трьох фраз, коли вони ремонтують свій автомобіль. Це дозволить уникнути шахрайства або завищених рахунків за ремонт.

Ахмед – механік, який веде ютуб-канал The Car Care Nut. Цього разу він звернувся до водіїв, які можуть стикатись з ремонтом транспортних засобів, пише 24 Канал. Він закликав раз і назавжди забути ці фрази!

Варте уваги Про них мріють мільйони: механік назвав 5 спортивних авто, за які не дав би ні копійки

Фрази, які не можна говорити механікам

"Я нічого не тямлю в машинах, будь ласка, допоможіть мені".

Якщо ви скажете це хорошому механіку, він сприйме це як величезну відповідальність, тому що ви повністю, сліпо довіряєте йому, тому що ви нічого не знаєте про це. Ви хочете, щоб він відремонтував вашу машину і полагодив її добре.

Але погані механіки сприймуть це як відкритий сезон для виплати наступної іпотеки і ще шести іпотек після неї, тому що ви нічого не знаєте про автомобілі. Люди, уникайте цих слів, навіть якщо ви дійсно нічого не знаєте про автомобілі,

– наголосив він.

За словами Ахмеда, водії ніколи не повинні визнавати, що мають обмежені знання про автомобілі. Адже це дає можливість неетичним механікам обдурити клієнта, змусивши його думати, що потрібно виконати більше роботи, ніж є насправді.

Замість цього механік запропонував водіям пошукати в мережі типові причини будь-яких проблем, що виникають у них, і ввічливо запропонувати їх механіку.

Водночас важливо, щоб клієнти не вказували механіку, як виконувати його роботу. Демонстрація розуміння того, що могло призвести до проблеми і як її можна вирішити, зробить його менш схильним до завищення цін.

Далі у відео Ахмед також рекомендує водіям уникати брехні механіку про те, як сталася та чи інша проблема, оскільки це може ускладнити і здорожити усунення несправності.

Це дуже важливий момент. На чесність слід відповідати чесністю. Якщо ви хочете, щоб ваш механік був чесним з вами і робив все правильно, ви повинні відповідати йому тим же. Не приховуйте фактів від свого механіка, не замовчуйте речей, не створюйте картину, якої немає,

– наголосив експерт.

Він додав, що необхідна велика мужність, щоб визнати: "Я пошкодив свою машину" або "Я недбало ставився до своєї машини", або "Я намагався щось зробити, і це призвело до пошкоджень".

Механіку слід розуміти, що передувало поломці / Фото freepik

Насамкінець, механік порадив водіям ніколи не звертатися до механіків з проханням про налаштування, стверджуючи, що сучасні двигуни здатні робити це автоматично.

"О, старий добрий тюнінг. Люди, давайте спочатку скажемо ось що. Будь ласка, не заходьте в майстерню або будь-який інший ремонтний центр і не кажіть, що вам потрібне налаштування. Якщо ваш механік хороший і етичний, він скаже вам: "У сучасних автомобілях немає такого поняття, як тюнінг, вам потрібно лише те чи інше технічне обслуговування", і все буде добре", – додав він.

Дивіться також Експерт з водіння назвав одну з найпоширеніших помилок під час заправки авто

Повторімо. Отже, не варто зізнаватись, що ви нічого не тямите в автомобілях. Також важливо не брехати про те, що сталось з вашим транспортним засобом. А ще не слід просити про тюнінг, якщо ваша автівка новенька.