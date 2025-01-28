Автомобільний експерт звернувся до своїх підписників, щоб застерегти водіїв ніколи не припускатися найпоширеніших помилок під час відвідування АЗС. Вони, як пише 24 Канал, можуть призвести до великих рахунків за ремонт.

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Поширена помилка на заправці

Браян Рейдер веде ютуб-канал "Регулярні огляди автомобілів", де публікує відео, в яких він тестує широкий спектр нових і класичних моделей. А також ділиться порадами, щоб допомогти глядачам уникнути дорогих рахунків за ремонт.

У короткому відео Браян закликає автомобілістів припинити заливати пальне в бак автомобіля, якщо курок насоса не спрацьовує.

Якщо ви заправляєте свою машину таким чином, ви бовдур. Ніколи так не робіть. Якщо ви заправляєте машину і чуєте клацання, зупиніться відразу ж. Не кажіть: "О, я додам ще трохи газу (бензину – Gentleman 24) і не натискайте (на курок – Gentleman 24) знову",

– зауважує він.

У чому проблема? Є невеличкий зливний отвір. І якщо ви наливаєте надто багато палива, то буквально порушуєте вентиляцію паливного бака.

Заправляючи автомобіль бензином або дизельним паливом, водії майже завжди помічають, що бензонасос клацає, коли рівень палива в баку досягає найвищого рекомендованого рівня.

Як не потрібно заправляти авто: дивіться відео

У цей момент водії не повинні піддаватися спокусі додати ще трохи пального, яке залишиться в заливній горловині автомобіля. Це може призвести до того, що паливо нагріється і розшириться, в результаті чого надлишок бензину або дизельного палива буде виштовхнутий.

Якщо це відбувається, може почати розвиватися широкий спектр проблем, що ускладнюють запуск двигуна, збільшують викиди, а на приладовій панелі з'являється індикатор "перевірте двигун".

Чи варто заправляти менше?

Пізніше у відео Браян підкреслив, що проблеми, спричинені шкідливою звичкою, безумовно, переважають переваги. Водночас він рекомендує заправляти в бак лише стільки пального, скільки потрібно, і регулярно дозаправлятися.

Однак, хоча водії можуть створити серйозні проблеми, переповнивши бак, багато автомобільних експертів припускають, що подібні проблеми можуть виникнути, якщо водії заливають недостатньо пального.

Водії, які заправляють лише кілька літрів при кожному відвідуванні АЗС, ризикують пошкодити паливний насос. Він зазвичай охолоджується через те, що оточений рідиною.

Якщо він вийде з ладу через перегрів, двигун почне швидко втрачати потужність або глохнути, перш ніж повністю зупиниться, оскільки до силового агрегату не надходитиме достатньо палива.

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Будьте відповідальними та турботливими до власного авто. Пам'ятайте, що важливе не лише паливо, яким ви його заправляєте, а й те, як ви це робите.