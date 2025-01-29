Разведут на бешеные деньги: фразы-табу, которые нельзя говорить тем, кто чинит ваше авто

Известный механик призвал водителей избегать трех фраз, когда они ремонтируют свой автомобиль. Это позволит избежать мошенничества или завышенных счетов за ремонт.

Ахмед – механик, который ведет ютуб-канал The Car Care Nut. На этот раз он обратился к водителям, которые могут сталкиваться с ремонтом транспортных средств, пишет 24 Канал. Он призвал раз и навсегда забыть эти фразы!

Стоит внимания О них мечтают миллионы: механик назвал 5 спортивных авто, за которые не дал бы ни копейки

Фразы, которые нельзя говорить механикам

"Я ничего не понимаю в машинах, пожалуйста, помогите мне".

Если вы скажете это хорошему механику, он воспримет это как огромную ответственность, потому что вы полностью, слепо доверяете ему, потому что вы ничего не знаете об этом. Вы хотите, чтобы он отремонтировал вашу машину и починил ее хорошо.

Но плохие механики воспримут это как открытый сезон для выплаты следующей ипотеки и еще шести ипотек после нее, потому что вы ничего не знаете об автомобилях. Люди, избегайте этих слов, даже если вы действительно ничего не знаете об автомобилях,

– подчеркнул он.

По словам Ахмеда, водители никогда не должны признавать, что имеют ограниченные знания об автомобилях. Ведь это дает возможность неэтичным механикам обмануть клиента, заставив его думать, что нужно выполнить больше работы, чем есть на самом деле.

Вместо этого механик предложил водителям поискать в сети типичные причины любых проблем, возникающих у них, и вежливо предложить их механику.

В то же время важно, чтобы клиенты не указывали механику, как выполнять его работу. Демонстрация понимания того, что могло привести к проблеме и как ее можно решить, сделает его менее склонным к завышению цен.

Далее в видео Ахмед также рекомендует водителям избегать лжи механику о том, как произошла та или иная проблема, поскольку это может усложнить и удорожить устранение неисправности.

Это очень важный момент. На честность следует отвечать честностью. Если вы хотите, чтобы ваш механик был честным с вами и делал все правильно, вы должны отвечать ему тем же. Не скрывайте фактов от своего механика, не замалчивайте вещей, не создавайте картину, которой нет,

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что необходимо большое мужество, чтобы признать: "Я повредил свою машину" или "Я небрежно относился к своей машине", или "Я пытался что-то сделать, и это привело к повреждениям".

Механику следует понимать, что предшествовало поломке / Фото freepik

Наконец, механик посоветовал водителям никогда не обращаться к механикам с просьбой о настройке, утверждая, что современные двигатели способны делать это автоматически.

"О, старый добрый тюнинг. Люди, давайте сначала скажем вот что. Пожалуйста, не заходите в мастерскую или любой другой ремонтный центр и не говорите, что вам нужна настройка. Если ваш механик хороший и этичный, он скажет вам: "В современных автомобилях нет такого понятия, как тюнинг, вам нужно лишь то или иное техническое обслуживание", и все будет хорошо", – добавил он.

Смотрите также Эксперт по вождению назвал одну из самых распространенных ошибок при заправке авто

Повторим. Итак, не стоит признаваться, что вы ничего не понимаете в автомобилях. Также важно не врать о том, что произошло с вашим транспортным средством. А еще не следует просить о тюнинге, если ваша машина новенькая.