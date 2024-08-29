Ці риси стабільних пар можуть врятувати й ваші стосунки

Стабільні пари – це не ті, хто абияк пливе за течією, і не ті, хто вірить, що просто бути у стосунках значить бути щасливими. Коли стосунки тільки починаються, легко думати, що все завжди буде райдужним.

Насправді ж жодні стосунки не будуть ідеальними весь час, і ніхто не застрахований від важких часів. Саме тому важливо розуміти, що над стосунками потрібно працювати – якщо ми дійсно хочемо стабільності та щастя.

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Стабільні пари та їхні 3 важливі риси

Коли стосунки сприймають як належне, коли ними нехтують або уникають проблем, тоді все може почати погіршуватися, зв'язок може бути втрачений. Пара може стати більше схожою на сусідів по кімнаті, і це буде початком кінця.

Джулі та Джон Готтман, психологи стосунків, присвятили десятиліття вивченню пар. І вони виявили, що є певні риси, які можуть допомогти захистити стосунки від руйнування.

Стабільні пари мають певні риси, які захищають стосунки від руйнування / Фото freepik

Стабільні пари підтримують одне одного. Ви повинні думати про пару як про своєрідну команду, де ви постійно підтримуєте один одного і де, якщо один з вас зазнає невдачі, має проблеми або труднощі, ви можете бути впевнені, що інша людина не підведе, не покине і не залишить насамоті.

Усі стабільні стосунки мають спільну рису: коли одному з партнерів погано, світ іншого партнера також страждає. Міцні стосунки – це прийняття неспокійних почуттів одне одного, а не заперечення їх або спроби боротися з ними,

– сказав Джон Готтман.

Підтримка тут – це визнавати та схвалювати емоції партнера, бути поруч і разом шукати вихід.

Над стосунками потрібно працювати – якщо ми дійсно хочемо стабільності та щастя / Фото freepik

Спілкування є пріоритетом. Жодні стосунки не можуть вижити без спілкування, і важливо говорити не лише про хороше, але й про погане – проблеми, тривоги, емоції, перешкоди. Спілкування допомагає виявити причини проблем і шляхи їх розв'язання, допомагає з'ясувати, чи ви на одній хвилі, чи прагнете однієї мети, чи маєте спільні погляди на найважливіші питання.

Якщо не говорити про щось неприємне, воно не зникає, а стає ще більшим,

– каже Джулі Готтман.

Коли комунікація відсутня, справи не можуть рухатися вперед.

Варто знати Скільки треба мати вільного часу, щоб бути щасливим і продуктивним

Пара не припиняє працювати над стосунками. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки були довготривалими, щасливими й залишалися міцними з часом, то саме вони повинні бути одним з ваших пріоритетів. Це про проведення часу разом, обмін досвідом, розмови та вміння слухати.

Багато хто думає, що кохання схоже на казку. Але це лише на початку. Хімія, яка починає іскрити, потім згасає. У перспективі стосунки живуть лише на постійно оновлюваному рішенні кохати одне одного,

– підсумовує Джулі Готтман.

Отже, найголовніше – це надавати стосункам більшого значення, ніж будь-чому іншому.