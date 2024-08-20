Також Гарвардський університет стверджує, що хороші стосунки є одним з найважливіших факторів щастя. Існує безліч досліджень та експертних висновків, які підтверджують це. Отже, якщо ми хочемо бути щасливими й досягти особистого та професійного успіху, ми повинні зосередитися на стосунках.

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А також – на пошуку шляхів, інструментів і ресурсів, щоб будувати кращий зв'язок з нашими партнерами, сім'ями, друзями й колегами. Саме для цього Білл Гейтс рекомендує книгу, яка справила позитивний вплив на нього.

Білл Гейтс рекомендує книгу "Як пізнати людину" Девіда Брукса

У своєму блозі GatesNotes Гейтс написав про книгу, яка сповнена важливих уроків про стосунки та про те, що ми можемо зробити, щоб зміцнити їх, зблизитися з людьми, краще ставитися до них і протистояти самотності. Це "Як пізнати людину: мистецтво глибоко бачити інших і бути глибоко побаченим" Девіда Брукса.

Практичний і чесний посібник з мистецтва справжнього пізнання іншої людини, щоб сприяти глибшим зв'язкам вдома, на роботі та впродовж усього життя,

– так описує цю книгу Goodreads.

Книга розповідає про важливість соціальних навичок, але також пояснює, що їх можна покращити, вдосконалити та зміцнити за допомогою кількох ключів.

Якщо ми хочемо бути щасливими, ми повинні зосередитися на стосунках / Фото AP

Книга вчить, як покращити навички спілкування (як зробити розмову такою, що запам'ятовується), як краще контактувати з людьми та як будувати стосунки, які можуть тривати довше.

Коли я був молодшим, я був би цілком щасливий проводити години наодинці у своїй кімнаті, читаючи й дозволяючи своєму розуму блукати. Але моя мати робила все можливе, щоб створити для мене можливості для спілкування, заохочувала мене спілкуватися з усіма гостями, які відвідували наш дім. Вона вірила, що спілкування – це навичка, яку потрібно розвивати, навіть (а можливо, особливо) такій інтровертній дитині, як я,

– пише Гейтс.

За словами Гейтса, книга стверджує, що активне слухання – це інструмент, з якого ми всі можемо здобути користь, і містить безліч порад про те, як це зробити. У ній також йдеться про те, як ставити запитання та утримати увагу інших, а також про те, що ми можемо зробити, щоб краще пізнати людей.

Що мене особливо приваблює в цій книзі, так це те, що вона показує, що ці навички актуальні у всіх видах стосунків та взаємодій,

– переконаний Білл Гейтс.

І незалежно від того, розмовляєте ви з другом, колегою чи просто обмінюєтеся з кимось добрими словами в черзі – повна присутність і налаштованість можуть трансформувати цю зустріч у щось більше і важливіше. Тобто ці прості дії здатні допомогти іншим відчути, що їх почули й цінують.