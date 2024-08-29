Эти черты стабильных пар могут спасти и ваши отношения

Стабильные пары – это не те, кто кое-как плывет по течению, и не те, кто верит, что просто быть в отношениях значит быть счастливыми. Когда отношения только начинаются, легко думать, что все всегда будет радужным.

На самом деле никакие отношения не будут идеальными все время, и никто не застрахован от трудных времен. Именно поэтому важно понимать, что над отношениями нужно работать – если мы действительно хотим стабильности и счастья.

Смотрите также Эту книгу рекомендует Билл Гейтс для укрепления ваших отношений

Стабильные пары и их 3 важных черты

Когда отношения воспринимают как должное, когда ими пренебрегают или избегают проблем, тогда все может начать ухудшаться, связь может быть потеряна. Пара может стать больше похожей на соседей по комнате, и это будет началом конца.

Джули и Джон Готтман, психологи отношений, посвятили десятилетия изучению пар. И они обнаружили, что есть определенные черты, которые могут помочь защитить отношения от разрушения.

Стабильные пары имеют определенные черты, которые защищают отношения от разрушения / Фото freepik

Стабильные пары поддерживают друг друга. Вы должны думать о паре как о своеобразной команде, где вы постоянно поддерживаете друг друга и где, если один из вас терпит неудачу, имеет проблемы или трудности, вы можете быть уверены, что другой человек не подведет, не покинет и не оставит наедине.

Все стабильные отношения имеют общую черту: когда одному из партнеров плохо, мир другого партнера также страдает. Крепкие отношения – это принятие беспокойных чувств друг друга, а не отрицание их или попытки бороться с ними,

– сказал Джон Готтман.

Поддержка здесь – это признавать и одобрять эмоции партнера, быть рядом и вместе искать выход.

Над отношениями нужно работать – если мы действительно хотим стабильности и счастья / Фото freepik

Общение является приоритетом. Никакие отношения не могут выжить без общения, и важно говорить не только о хорошем, но и о плохом – проблемы, тревоги, эмоции, препятствия. Общение помогает выявить причины проблем и пути их решения, помогает выяснить, ли вы на одной волне, ли стремитесь к одной цели, имеете ли общие взгляды на важнейшие вопросы.

Если не говорить о чем-то неприятном, оно не исчезает, а становится еще больше,

– говорит Джули Готтман.

Когда коммуникация отсутствует, дела не могут двигаться вперед.

Стоит знать Сколько надо иметь свободного времени, чтобы быть счастливым и продуктивным

Пара не прекращает работать над отношениями. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были долговременными, счастливыми и оставались крепкими со временем, то именно они должны быть одним из ваших приоритетов. Это о проведении времени вместе, обмен опытом, разговоры и умение слушать.

Многие думают, что любовь похожа на сказку. Но это только в начале. Химия, которая начинает искрить, потом угасает. В перспективе отношения живут только на постоянно обновляемом решении любить друг друга,

– заключает Джули Готтман.

Итак, самое главное – это придавать отношениям большее значение, чем чему-либо другому.