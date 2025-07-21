До прикладу, зірка OnlyFans Крістал Галтрі. Вона працювала у борделі у ролі "мадам". Піклувалась про співробітниць та відганяла неадекватів. І вона зауважила, що нудних ночей у неї не бувало, пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Для чого у борделі кнопка паніки?

Власне, Галтрі відповідала за те, щоб відстежувати, хто в якій кімнаті та наскільки довго. І чи потрібна комусь допомога, щоб вийти.

Співробітники борделю тоді мали можливість скористатись кнопкою паніки. З її допомогою попереджали, коли необхідна допомога, коли слід втрутитись. Звернімо увагу, що двері у номерах ніколи не зачинялись.

Кнопка призначена для випадків, коли клієнти порушують правила закладу. Вони можуть спробувати такі речі, як зняття презервативів без згоди, що є сексуальним насильством. Або вони можуть спробувати послуги, які не були обговорені або оплачені заздалегідь,

– пояснила Крістал.

У такі моменти Галтрі втручалась, щоб "завершити сеанс". Якщо ж клієнта це не зупиняло, то вона кликала інших дівчата. За словами Крістал, "жоден охоронець не є таким страшним, як група розлючених секс-працівниць".



Крістал Галтрі працювала у борделі / Фото Demi Kovac Photography

Так-так, може здаватись, що тут присутній вайб якогось вестерну. Насправді ж Крістал зауважила, що ніколи не відчувала себе у небезпеці на роботі. І для неї у пріоритеті була безпека її працівниць.

Борделі повні сильних жінок, які підтримують одна одну і піклуються одна про одну,

– додала вона.

За словами Галтрі, навіть найбрутальніші клієнти зрештою покидали бордель наляканими. Вона їх лякала. І якщо клієнти неадекватно поводились, то отримували таку ж реакцію з її боку. І саме це робило її ідеальною для ролі "мадам".



Тепер Крістал – зірка OnlyFans / Фото Крістал Галтрі з тредсу

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Вона також назвала найбільш неприємну справу, яку потрібно було робити. За словами Галтрі, мовиться про прання постільної білизни. Цим вона займалась вночі після завершення зміни.