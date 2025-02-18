18 лютого, 14:00
Якщо хочеш пахнути дорого і стильно: 5 парфумів, які витримають будь-який день
Основні тези
- Концентрація ефірних олій у парфумах впливає на тривалість їхньої дії. Для стійкості також важливі певні ноти, тип шкіри та техніка нанесення.
- І, звісно, якісні натуральні аромати тримаються довше – а це Tobacco Vanille від Tom Ford, Aventus від Creed, Hero від Burberry, Deep Dark Vanilla від D.S. & Durga та Sauvage Elixir від Dior.
Розкішні парфуми для чоловіків можуть триматися на вашому тілі довше, якщо під час вибору звернути увагу на кілька ознак. До прикладу, на концентрацію.
Парфумована вода (EDP) містить до 40 – 50% ефірних олій та тримається від 6 до 8 годин. А от туалетна вода менш стійка, пахне тільки 4 – 5 годин. На що ще звернути увагу та які парфуми є топовими для стійкості – розповідає 24 Канал завдяки GQ.
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Як вибирати стійкі чоловічі парфуми
- Окрім концентрації, тип нот також має значення: глибокі ноти, такі як амбра, сандал і мускус, тримаються довше, ніж легкі ноти, як-от цитрусові або трави.
- Тип шкіри ще має вплив, бо жирна шкіра краща для парфумів, ніж суха. Тобто якщо ваша шкіра сухіша, варто зволожити її кремом перед нанесенням парфумів.
- Важлива й техніка нанесення: пульсові точки, як зап'ястя і шия, та одяг допомагають закріпити аромат. Але уникайте розтирання, це може призвести до того, що парфуми швидше втратять інтенсивність.
- І, звісно, якісні аромати з натуральними інгредієнтами тримаються довше. Для більшої стійкості обирайте деревні, димні або гурманські аромати.
5 стійких парфумів для чоловіків / Фото виробників
Ці чоловічі парфуми гарантують вам аромат протягом усього дня
- Парфумована вода Tobacco Vanille від Tom Ford. Аромат нагадує елегантність розкішного приватного клубу, класичний і водночас сучасний. Він поєднує ноти бобів тонка, ванілі, какао, сухофруктів і солодкого деревного соку. Наповнений тютюном, аромат тримається від світанку до заходу сонця.
- Aventus від Creed. Зухвалий, впевнений та яскравий аромат, один із бестселерів бренду. Яскраве поєднання рожевого перцю, солодкого ананаса, землистого пачулі та димчастої берези. Це досконала сучасна класика, створена для того, щоб ви ніколи не залишилися непоміченим.
- Hero від Burberry. Сміливий одеколон з 3 видами кедрової деревини в основі: з хвоєю на верхівці, кедровою основою та димним ладаном і смолистим бензоїном. Пряний, приземлений, водночас мужній і сучасний аромат, ольфакторний еквівалент сили та вишуканості.
- Deep Dark Vanilla від D.S. & Durga. Абсолютна ваніль, одна з недооцінених перлин парфумерії, насичена, димчаста і набагато тонша за свою синтетичну версію, яка має тенденцію бути надмірно солодкою. Аромат насичений також трав'янистими нотами кипариса і виноградної лози, із землистою базою пачулі.
- Еліксир Sauvage Elixir від Dior. Схожий на вишуканий лікер, виготовлений з виняткових інгредієнтів. Цей аромат підсилює знакову свіжість Sauvage серцем з обволікаючих спецій, ексклюзивної лавандової есенції та багатої деревної суміші, залишаючи потужний, розкішний і захопливий шлейф.