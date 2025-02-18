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Gentleman Гид по стилю Если хочешь пахнуть дорого и стильно: 5 парфюмов, которые выдержат любой день
18 февраля, 14:00
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Если хочешь пахнуть дорого и стильно: 5 парфюмов, которые выдержат любой день

Эдуард Хомченко

Роскошные духи для мужчин могут держаться на вашем теле дольше, если при выборе обратить внимание на несколько признаков. К примеру, на концентрацию.

Парфюмированная вода (EDP) содержит до 40 – 50% эфирных масел и держится от 6 до 8 часов. А вот туалетная вода менее устойчива, пахнет только 4 – 5 часов. На что еще обратить внимание и какие духи являются топовыми для стойкости – рассказывает 24 Канал благодаря GQ.

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Как выбирать стойкие мужские духи для мужчин

  • Кроме концентрации, тип нот также имеет значение: глубокие ноты, такие как амбра, сандал и мускус, держатся дольше, чем легкие ноты, например цитрусовые или травы.
  • Тип кожи еще имеет влияние, потому что жирная кожа лучше для духов, чем сухая. То есть если ваша кожа сухая, стоит увлажнить ее кремом перед нанесением духов.
  • Важна и техника нанесения: пульсовые точки, как запястья и шея, и одежда помогают закрепить аромат. Но избегайте растирания, это может привести к тому, что духи быстрее потеряют интенсивность.
  • И, конечно, качественные ароматы с натуральными ингредиентами держатся дольше. Для большей стойкости выбирайте древесные, дымные или гурманские ароматы.

Для быстрого теста распылите духи и посмотрите, как они раскрываются: если все еще слегка ощутимы через несколько часов – вы сделали правильный выбор.

5 стойких духов для мужчин / Фото производителей

Эти мужские духи гарантируют вам аромат в течение всего дня

  • Парфюмированная вода Tobacco Vanille от Tom Ford. Аромат напоминает элегантность роскошного частного клуба, классический и одновременно современный. Он сочетает ноты бобов тонка, ванили, какао, сухофруктов и сладкого древесного сока. Наполненный табаком, аромат держится от рассвета до заката солнца.
  • Aventus от Creed. Дерзкий, уверенный и яркий аромат, один из бестселлеров бренда. Яркое сочетание розового перца, сладкого ананаса, землистого пачули и дымчатой березы. Это совершенная современная классика, создана для того, чтобы вы никогда не остались незамеченным.
  • Hero от Burberry. Смелый одеколон с 3 видами кедровой древесины в основе: с хвоей на верхушке, кедровой основой и дымным ладаном и смолистым бензоином. Пряный, приземленный, одновременно мужественный и современный аромат, ольфакторный эквивалент силы и изысканности.
  • Deep Dark Vanilla от D.S. & Durga. Абсолютная ваниль, одна из недооцененных жемчужин парфюмерии, насыщенная, дымчатая и намного тоньше своей синтетической версии, которая имеет тенденцию быть чрезмерно сладкой. Аромат насыщен также травянистыми нотами кипариса и виноградной лозы, с землистой базой пачули.
  • Эликсир Sauvage Elixir от Dior. Похож на изысканный ликер, изготовлен из исключительных ингредиентов. Этот аромат усиливает знаковую свежесть Sauvage сердцем из обволакивающих специй, эксклюзивной лавандовой эссенции и богатой древесной смеси, оставляя мощный, роскошный и манящий шлейф.