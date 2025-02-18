Если хочешь пахнуть дорого и стильно: 5 парфюмов, которые выдержат любой день

Роскошные духи для мужчин могут держаться на вашем теле дольше, если при выборе обратить внимание на несколько признаков. К примеру, на концентрацию.

Парфюмированная вода (EDP) содержит до 40 – 50% эфирных масел и держится от 6 до 8 часов. А вот туалетная вода менее устойчива, пахнет только 4 – 5 часов. На что еще обратить внимание и какие духи являются топовыми для стойкости – рассказывает 24 Канал благодаря GQ.

Смотрите также Вот самые острые духи для мужчин, которые ищут интенсивный аромат

Как выбирать стойкие мужские духи для мужчин

Кроме концентрации, тип нот также имеет значение: глубокие ноты, такие как амбра, сандал и мускус, держатся дольше, чем легкие ноты, например цитрусовые или травы.

также имеет значение: глубокие ноты, такие как амбра, сандал и мускус, держатся дольше, чем легкие ноты, например цитрусовые или травы. Тип кожи еще имеет влияние, потому что жирная кожа лучше для духов, чем сухая. То есть если ваша кожа сухая, стоит увлажнить ее кремом перед нанесением духов.

еще имеет влияние, потому что жирная кожа лучше для духов, чем сухая. То есть если ваша кожа сухая, стоит увлажнить ее кремом перед нанесением духов. Важна и техника нанесения : пульсовые точки, как запястья и шея, и одежда помогают закрепить аромат. Но избегайте растирания, это может привести к тому, что духи быстрее потеряют интенсивность.

: пульсовые точки, как запястья и шея, и одежда помогают закрепить аромат. Но избегайте растирания, это может привести к тому, что духи быстрее потеряют интенсивность. И, конечно, качественные ароматы с натуральными ингредиентами держатся дольше. Для большей стойкости выбирайте древесные, дымные или гурманские ароматы.

распылите духи и посмотрите, как они раскрываются: если все еще слегка ощутимы через несколько часов – вы сделали правильный выбор.

5 стойких духов для мужчин / Фото производителей

Эти мужские духи гарантируют вам аромат в течение всего дня