И неважно, герой или злодей: 10 самых сильных мужчин Голливуда
15 октября 2024, 10:25Читати новину українською
Источник:Man of Many
В Голливуде хватает здоровяков – что естественно вытекает из страсти кинозрителей к супергероям или мощным протагонистам. Поэтому едва ли не каждый главный герой фильма теперь вынужден проводить много времени в спортзале.
Но кто из знаменитостей – мужчин выделяется среди других в плане силы и ходит в магазин со штангой в руках? Чтобы ответить на этот вопрос, Man of Many выделили первую десятку.
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Вот самые сильные голливудские звезды – мужчины
- Арнольд Шварценеггер. Восьмикратный Мистер Олимпия, настоящий голливудский силач и бывший губернатор Калифорнии, этот человек снялся в невероятных 56 фильмах за свою 40-летнюю карьеру (сейчас ему 76). На пике он мог выжать 200 килограммов, а становую тягу имел в более 310 килограммов.
- Дуэйн "Скала" Джонсон. Сейчас ему 51 и он имеет 205 миллионов подписчиков в инстаграме – а все потому, что о его тренировках ходят легенды. Джонсон тренируется дважды в день 6 дней в неделю, чтобы поддерживать свою форму. Он даже путешествует с портативным тренажером "Железный рай", и это не несколько гантелей, а 20 тонн металла. А его жим штанги лежа на максимуме – 192 килограмма.
- Крис Хемсворт. Этот Тор такой же сильный в реальной жизни, как и на экране. Крис упорно работает с личным тренером Люком Зокки, чтобы придерживаться супергеройского режима тренировок, который включает упражнения с собственным весом и традиционные упражнения по пауэрлифтингу. Ему 40 лет, так что все еще более чем впереди.
- Джейсон Момоа. "Король Атлантиды" не любит скучные тренировки в спортзале, а предпочитает упражнения на свежем воздухе. Плюс как можно больше серфинга, забегов на холмах и бокса. Работает это все хорошо, ведь мужчина носит на себе 110 килограммов мышц. Сейчас ему 44, и чтобы построить свое впечатляющее телосложение, Момоа использует программу тренировок с высоким отягощением и короткими перерывами.
- Хью Джекман. Серьезный зверь в спортзале. В 55 лет он вступил в знаменитый клуб "1000 фунтов", а чтобы попасть туда, вы должны выжать, присесть и поднять штангу в сумме на 1000 фунтов (453 килограмма). Хью выжал 106 килограммов, присел со 161 и поднял 186. Представьте теперь, сколько он мог бы показать в расцвете сил.
Первая десятка актёров, которых уверенно можно назвать самыми сильными мужчинами Голливуда / Фото АР, Marvel, Zuma, Columbia, Fox
- Джон Сена. Его образ в карьере рестлера стал синонимом чистой силы и власти. Однажды Сена даже поднял напарника и перебросил его через плечо, а весил тот 227 килограммов. Вне ринга Сена очень серьезно относится к своим тренировкам. У него есть свой тренажерный зал Hard Nock's South. Он жмет лежа 210 килограммов, приседает с 287, а становая тяга – 295. В сумме это почти 800 килограммов безумной силы, что означает, что Джон не просто один из самых сильных голливудских актеров – он один из самых сильных людей в мире.
- Генри Кавилл. Он не гнушается ничем, когда дело доходит до тренировок. Дебютировав в Голливуде в фильме о Супермене, Кавилл претерпел потрясающую трансформацию ради роли, добавив 8 килограммов мышц. И он поднимает 200 килограммов в становой тяге, а приседает со 165, и это в 40 лет.
- Сильвестр Сталлоне. Слай безумно сильный. Самый сильный в мире 74-летний мужчина сделал карьеру, будучи физически образцовым, что требовало много работы. В расцвете сил Сталлоне мог выжать более 180 килограммов, а приседать с 226. Однако одно соревнование по жиму лежа разорвало Слаю грудную мышцу. Результатом стала его фирменная эстетика груди, которая демонстрирует, что одна половина более сосудистая, чем другая.
- Джейк Джилленхол. Он может похвастаться одним из самых впечатляющих набором кубиков пресса в Голливуде. Его рельеф стал результатом интенсивных тренировок, как у боксера. Актер рассказывал, что его ежедневный режим включал 6 – 7 приемов пищи, потрясающие 2000 приседаний, 8 миль бега, спарринги, силовые упражнения, кардио и бодибилдинг. Ему сейчас 42 года, и его тело остается предметом восхищения.
- Крис Эванс. Культовое телосложение Капитана Америки не было естественным для Криса, подготовка к роли требовала серьезного потребления калорий, стратегической диеты с акцентом на низкоуглеводные протеиновые коктейли и здоровые закуски. Да и в спортзале Эванс придерживался очень интенсивного режима. Сейчас ему 42 и он готовится к новым свершениям.