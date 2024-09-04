Крис родился в Мельбурне в 1983 году и большую часть юности провел в австралийской глубинке. Где-то на этом пути он и двое его братьев Люк и Лиам как-то попали в кинобизнес (и продолжают профессионально заниматься им по сей день).

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Сколько зарабатывает и на что тратит свои деньги Крис Хемстворт

Международный прорыв Хемсворта произошел в 2009, когда он сыграл роль отца Джеймса Т. Кирка в перезапуске "Звездного пути". А в 2011 сыграл Тора – и понеслось. Тем временем в 2010 году Крис начал встречаться с испанской актрисой Эльзой Патаки. В том же году они поженились и сейчас имеют 3 детей.

Сколько же стоит Крис Хемсворт? 130 миллионов долларов США, плюс-минус 20 миллионов. Больше всего Крис Хемсворт, конечно, заработал благодаря своей роли Тора. Однако, что интересно, его гонорар за первый фильм был очень скромным. За "Тора" 2011 года актер получил всего 150 тысяч долларов.

По понятным причинам зарплата Криса стремительно выросла после успеха первого фильма. В 2014 за "Тор 2: Царство тьмы" актер заработал 37 миллионов долларов США. И еще более 30 миллионов за "Тор: Рагнарек" 2017 года (это зарплата плюс бонусы).

Крис Хемсворт известен замечательной актерской игрой и, конечно, немалым состоянием / Фото АР

Далее были фильмы о Мстителях, которые стали главными блокбастерами эпохи. За "Войну бесконечности" Хемсворт получил 15 миллионов долларов и в целом 64,5 миллиона за 2018 год. А за фильм 2019 года "Мстители: Конец игры" актер заработал те же 15 миллионов, а всего за год на всех контрактах – 76,4 миллиона.

На что тратит деньги Крис Хемсворт? На роскошную недвижимость (например 4,8 миллиона долларов на особняк в Малибу или 7 миллионов на дом в Байрон-Бей), автомобили (например Cadillac Escalade за 200 000 долларов или Audi Q7 за 90 000) и экзотические отпуска. Но также и на благотворительные фонды (Baby2Baby, J/P Haitian Relief Organization, Мемориал Роберта Ф. Кеннеди и прочие).

В целом состояние Криса Хемсворта оценивают примерно в 130 миллионов долларов США, плюс-минус 20 миллионов. Это результат замечательной актерской карьеры, привлечения спонсоров (семизначные контракты с Hugo Boss и TAG Heuer, реклама Audi, Lexus и Dr. Pepper), а еще и создания суперпопулярного фитнес-приложения.