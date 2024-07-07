Вот 2 ультраэффективных упражнения для построения мускулистых ног

Благодаря этой короткой, но очень эффективной тренировке для ног, вы будто делаете в 20 раз больше с помощью пары движений. Можно ли достичь хороших результатов с помощью тренировки всего из 2 упражнений? Да!

По крайней мере, если правильно подобрать упражнения и выполнять их достаточно долго, чтобы мышцы почувствовали усилие. Если у вас нет времени на длительные тренировки или просто не хотите проводить много времени в спортзале, этот план поможет вам.

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Эти 2 упражнения помогут вам построить мускулистые ноги

По словам Эрика Бартелла, тренера, экс-военного и автора Men's Health, вам даже необязательно использовать тренажеры или гантели – веса тела будет более чем достаточно. Но нужно продержаться каждую необходимую секунду.

Эта тренировка для ног сосредоточена прежде всего на квадрицепсах – это группа важных мышц, которая поддерживает весь наш вес и позволяет нам двигаться.

– это группа важных мышц, которая поддерживает весь наш вес и позволяет нам двигаться. Но это не значит, что вы будете работать только над ними, поскольку ягодицы и брюшной пресс также будут укрепляться. Так что это упражнение можно считать упражнением 3-в-1.

Тренер выбрал для этого занятия 2 вида приседаний. Эти классические упражнения зарекомендовали себя как лучшие, поэтому неудивительно, что эксперты рекомендуют их.

Два вида приседания, которые помогут построить сильные ноги / Коллаж 24 Канала с фото freepik

Это мощная рутина без перерывов, желательно придерживаться ее только в том случае, если вы уже в хорошей физической форме и если уже овладели техникой выполнения этих 2 движений правильно.

Итак, следует выполнять такие упражнения:

Болгарское приседание по 45 секунд на каждую ногу (одна нога располагается сзади, а другая нога выполняет выпад вперед). Выполните это упражнение, задействовав обе ноги, прежде чем переходить ко второму упражнению, не отдыхая между ними.

по 45 секунд на каждую ногу (одна нога располагается сзади, а другая нога выполняет выпад вперед). Выполните это упражнение, задействовав обе ноги, прежде чем переходить ко второму упражнению, не отдыхая между ними. Приседания-лифт 45 секунд (следует постепенно опускаться и подниматься, имитируя движение лифта.). После выполнения второго упражнения вернитесь к первому и сделайте всего 3 подхода без перерыва.

Это будет нелегко, но вы быстро увидите результаты.