Ось 2 ультраефективні вправи для побудови м’язистих ніг
Джерело:GQ
Завдяки цьому короткому, але дуже ефективному тренуванню для ніг, ви ніби робите у 20 разів більше за допомогою пари рухів. Чи можна досягти хороших результатів за допомогою тренування всього з 2 вправ? Так!
Принаймні, якщо правильно підібрати вправи й виконувати їх достатньо довго, щоб м'язи відчули зусилля. Якщо ви не маєте часу на тривалі тренування чи просто не хочете проводити багато часу в спортзалі, цей план допоможе вам.
Дивіться також Як тренувався агент 007: ілюстрація з опису автора Бондіани
Ці 2 вправи допоможуть вам побудувати м'язисті ноги
За словами Еріка Бартелла, тренера, ексвійськового та автора Men's Health, вам навіть не обов'язково використовувати тренажери чи гантелі – ваги тіла буде більш ніж достатньо. Але потрібно протриматися кожну необхідну секунду.
- Це тренування для ніг зосереджене насамперед на квадрицепсах – це група важливих м'язів, яка підтримує всю нашу вагу і дозволяє нам рухатися.
- Але це не означає, що ви працюватимете лише над ними, оскільки сідниці та черевний прес також будуть зміцнюватися. Тож цю вправу можна вважати вправою 3-в-1.
Тренер обрав для цього заняття 2 види присідань. Ці класичні вправи зарекомендували себе як найкращі, тому не дивно, що експерти рекомендують їх.
Це потужна рутина без перерв, бажано дотримуватися її лише в тому випадку, якщо ви вже в хорошій фізичній формі і якщо вже опанували техніку виконання цих 2 рухів правильно.
Отже, слід виконувати такі вправи:
- Болгарське присідання по 45 секунд на кожну ногу (одна нога розташовується ззаду, а інша нога виконує випад вперед). Виконайте цю вправу, задіявши обидві ноги, перш ніж переходити до другої вправи, не відпочиваючи між ними.
- Присідання-ліфт 45 секунд (слід поступово опускатися і підійматися, імітуючи рух ліфта.). Після виконання другої вправи поверніться до першої та зробіть загалом 3 підходи без перерви.
Це буде нелегко, але ви швидко побачите результати.