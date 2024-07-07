Ось 2 ультраефективні вправи для побудови м’язистих ніг

Завдяки цьому короткому, але дуже ефективному тренуванню для ніг, ви ніби робите у 20 разів більше за допомогою пари рухів. Чи можна досягти хороших результатів за допомогою тренування всього з 2 вправ? Так!

Принаймні, якщо правильно підібрати вправи й виконувати їх достатньо довго, щоб м'язи відчули зусилля. Якщо ви не маєте часу на тривалі тренування чи просто не хочете проводити багато часу в спортзалі, цей план допоможе вам.

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Ці 2 вправи допоможуть вам побудувати м'язисті ноги

За словами Еріка Бартелла, тренера, ексвійськового та автора Men's Health, вам навіть не обов'язково використовувати тренажери чи гантелі – ваги тіла буде більш ніж достатньо. Але потрібно протриматися кожну необхідну секунду.

Це тренування для ніг зосереджене насамперед на квадрицепсах – це група важливих м'язів, яка підтримує всю нашу вагу і дозволяє нам рухатися.

– це група важливих м'язів, яка підтримує всю нашу вагу і дозволяє нам рухатися. Але це не означає, що ви працюватимете лише над ними, оскільки сідниці та черевний прес також будуть зміцнюватися. Тож цю вправу можна вважати вправою 3-в-1.

Тренер обрав для цього заняття 2 види присідань. Ці класичні вправи зарекомендували себе як найкращі, тому не дивно, що експерти рекомендують їх.

Два види присідання, які допоможуть побудувати сильні ноги / Колаж 24 Каналу з фото freepik

Це потужна рутина без перерв, бажано дотримуватися її лише в тому випадку, якщо ви вже в хорошій фізичній формі і якщо вже опанували техніку виконання цих 2 рухів правильно.

Отже, слід виконувати такі вправи:

Болгарське присідання по 45 секунд на кожну ногу (одна нога розташовується ззаду, а інша нога виконує випад вперед). Виконайте цю вправу, задіявши обидві ноги, перш ніж переходити до другої вправи, не відпочиваючи між ними.

по 45 секунд на кожну ногу (одна нога розташовується ззаду, а інша нога виконує випад вперед). Виконайте цю вправу, задіявши обидві ноги, перш ніж переходити до другої вправи, не відпочиваючи між ними. Присідання-ліфт 45 секунд (слід поступово опускатися і підійматися, імітуючи рух ліфта.). Після виконання другої вправи поверніться до першої та зробіть загалом 3 підходи без перерви.

Це буде нелегко, але ви швидко побачите результати.