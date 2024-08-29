И вы считаете, что это лучший способ завоевать других или произвести хорошее впечатление. Но правда в том, что в итоге происходит обратное.

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Psych Central объясняет: слишком частое "да" на работе может привести к перегрузке, снижению качества труда и ощущению, что значительное количество задач подавляет вас. А когда вы истощены и выгорели, то ваша работа может разрушиться, и вы не будете чувствовать удовольствие от того, что делаете.

Вот 3 модели поведения, которые разрушают вашу продуктивность на работе

Хейли Мейджи, автор книги "Перестаньте угождать людям и найдите свою силу", говорит, что угождение людям может быть главным сдерживающим фактором на пути к успеху.

Когда мы отдаемся с намерением угодить другим, внешне мы можем быть спокойными и счастливыми, но внутри мы, как правило, чувствуем себя обиженными, подавленными или переутомленными,

– заметила Мейджи.

Она отмечает, что есть 3 особенно вредные модели поведения, от которых стоит отказаться, чтобы остановиться до того, как вред выйдет из-под контроля.

Угождение людям в итоге может привести к последствиям, противоположным тем, каких вы ожидали / Фото freepik