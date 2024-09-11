В частности, на что стоит обратить внимание в этом сезоне осени 2024. А это, среди прочего, вишнево-красные акценты, фланелевые вещи и более уютные фасоны.

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Эти тренды станут хитами мужской моды осени 2024 года

Вишнево-красные основные цвета. Вайц говорит, что один из цветов, который вы часто будете встречать этой осенью – красный. Он смелый, острый и более универсальный, чем вы думаете. Он рекомендует любой оттенок красного, но если вы новичок в ярких цветах, то "можете компенсировать смелость более темным тоном, ближе к черному", чтобы прощупать почву. Яркие цвета в этом сезоне сделают ваш образ современным и стильным.

Вайц говорит, что один из цветов, который вы часто будете встречать этой осенью – красный. Он смелый, острый и более универсальный, чем вы думаете. Он рекомендует любой оттенок красного, но если вы новичок в ярких цветах, то "можете компенсировать смелость более темным тоном, ближе к черному", чтобы прощупать почву. Яркие цвета в этом сезоне сделают ваш образ современным и стильным. Двойная рубашка плюс фланель. Этот тренд является еще одним способом многослойности. Один из самых простых способов усилить свой стиль – наложить две рубашки на пуговицах друг на друга. Вайц советует попробовать это сделать с однотонной базовой футболкой, добавив однотонную рубашку на пуговицах. И, наконец, добавьте фланелевую или любую другую рубашку с узором или текстурой, чтобы поднять свой стиль на новую ступень.

В тренде вишнево-красные акценты, фланелевые вещи и более уютные фасоны / Фото freepik