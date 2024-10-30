Но как определить, или вы слишком добры? А такое случается, и может стать проблемой, пишет GQ.

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Почему быть "слишком добрым" в отношениях – плохая идея

Как объясняет доктор Марк Треверс (Mark Travers), человек, который становится чрезмерно снисходительным, может пренебрегать собственными потребностями, подавлять свои чувства и в итоге другие его просто используют.

Поэтому важно понимать, что быть добрым не значит делать только то, что лучше для других, чтобы они не злились – а должен быть баланс.

Как определить, являетесь ли вы слишком добрыми

Психолог показал 3 очень четкие случаи, которые могут служить индикаторами. Треверс рассматривает их в контексте романтических отношений, но они так же актуальны для других типов взаимоотношений – дружеских, семейных и даже рабочих.

Человек, который становится чрезмерно добрым, может пренебрегать собой / Фото cookie_studio@freepik

Первый: если вам постоянно приходится жертвовать своими потребностями ради потребностей других (вы куда более покладистые, чем должны были бы быть).

ради потребностей других (вы куда более покладистые, чем должны были бы быть). Второй: если вы никогда не делитесь своими чувствами или мыслями, чтобы избежать конфликта (то есть вы добрее, чем должны быть). Конечно, вы знаете, как выражать свои мысли, и могут быть лучшие или худшие моменты для этого, но никогда нельзя делать привычкой не говорить, что вы чувствуете или думаете.

или мыслями, чтобы избежать конфликта (то есть вы добрее, чем должны быть). Конечно, вы знаете, как выражать свои мысли, и могут быть лучшие или худшие моменты для этого, но никогда нельзя делать привычкой не говорить, что вы чувствуете или думаете. И третий: если вы принимаете оскорбительное поведение других, чтобы избежать драм и споров. Вместо того если кто-то ведет себя грубо, неуважительно, невнимательно или токсично, вы должны поставить себя на первое место и отреагировать на это.

Итак, так, мы все должны быть внимательными и заботливыми, но это никогда не должно происходить через жертву нашим собственным благополучием. Если человек слишком добрый, он проигрывает и страдает от этого. Во взаимоотношениях должен быть баланс.

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