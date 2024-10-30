Но как определить, или вы слишком добры? А такое случается, и может стать проблемой, пишет GQ.
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Почему быть "слишком добрым" в отношениях – плохая идея
Как объясняет доктор Марк Треверс (Mark Travers), человек, который становится чрезмерно снисходительным, может пренебрегать собственными потребностями, подавлять свои чувства и в итоге другие его просто используют.
Поэтому важно понимать, что быть добрым не значит делать только то, что лучше для других, чтобы они не злились – а должен быть баланс.
Как определить, являетесь ли вы слишком добрыми
Психолог показал 3 очень четкие случаи, которые могут служить индикаторами. Треверс рассматривает их в контексте романтических отношений, но они так же актуальны для других типов взаимоотношений – дружеских, семейных и даже рабочих.
Человек, который становится чрезмерно добрым, может пренебрегать собой / Фото cookie_studio@freepik
- Первый: если вам постоянно приходится жертвовать своими потребностями ради потребностей других (вы куда более покладистые, чем должны были бы быть).
- Второй: если вы никогда не делитесь своими чувствами или мыслями, чтобы избежать конфликта (то есть вы добрее, чем должны быть). Конечно, вы знаете, как выражать свои мысли, и могут быть лучшие или худшие моменты для этого, но никогда нельзя делать привычкой не говорить, что вы чувствуете или думаете.
- И третий: если вы принимаете оскорбительное поведение других, чтобы избежать драм и споров. Вместо того если кто-то ведет себя грубо, неуважительно, невнимательно или токсично, вы должны поставить себя на первое место и отреагировать на это.
Итак, так, мы все должны быть внимательными и заботливыми, но это никогда не должно происходить через жертву нашим собственным благополучием. Если человек слишком добрый, он проигрывает и страдает от этого. Во взаимоотношениях должен быть баланс.