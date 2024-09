С рубашкой или футболкой, с шортами или брюками, хорошая пара кроссовок подойдет к чему угодно. Но, конечно, найти идеальную пару не так просто, как хотелось бы.

Вот 3 пары кроссовок, которые сочетаются со всем и усилят ваш стиль

Однако есть ключ к успешному достижению этой цели: сделать ставку на базовые кроссовки, которые покоряют нас годами. Кроме этого стоит обратить внимание на нейтральные тона и вневременные силуэты. Если же вы предпочитаете цвет, выбирайте комбинации земляных тонов, от бежевого до коричневого.

Самые вирусные кроссовки / Фото adidas

Самые вирусные кроссовки adidas. Clot x adidas Gazelle Linen Khaki дебютировали всего несколько недель назад, а уже успели взять штурмом внимание мужчин. Дизайн сочетает классический силуэт немецкого бренда (культовая модель Gazelle) с китайскими ремесленными техниками. Без сомнения, это одна из самых желанных пар сезона. Ее палитра цветов и фактур идеально подходит для стилизации осенних образов. Можно выбрать и любую другую версию силуэта – adidas Gazelle стали популярными благодаря своему классическому и вневременному дизайну, а с базовыми цветами, как черный и белый, подойдут ко всему.

Кроссовки, которые никогда не подводят / Фото Nike

Кроссовки Nike, которые никогда не подводят. Air Jordan 1 OG – классические кроссовки, которые можно носить с брюками карго или даже с объемными брюками. Они имеют все необходимое, чтобы дополнить осенний гардероб мужчины. Хотя очевидной рекомендацией является выбор белого с черным, справедливо будет сказать, что любая модель подходит для осени 2024 года. От полностью черного наряда до комбинаций с осенними цветами – эти кроссовки будут хорошо смотреться с любым образом. Приемлемы как высокие, так и низкие версии, поэтому смело выбирайте своего фаворита.

Кроссовки, которые все любят / Фото New Balance

Кроссовки New Balance, которые все любят. Модель New Balance 990v4 оставила свой след в 2024 году, позиционируя себя как один из самых популярных силуэтов. Ее очарование в универсальности, которая покоряет всех: от любителей уличной одежды, которые торгуются за самые эксклюзивные пары, до папочек, которые ищут удобную обувь, чтобы носить ее с классическими хаки. Вот почему в этом осеннем сезоне можно положиться на эту пару. Уютные атрибуты, имитирующие комфорт одеяла перед костром, или замша, идеально сочетающаяся с фланелевыми рубашками, вельветовыми брюками или кожаными куртками – эти кроссовки New Balance являются идеальным дополнением к сезону.