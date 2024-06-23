Палатки на крыше автомобиля: вот 5 самых роскошных дизайнов в 2024 году

23:30

Кемпер – замечательная вещь, но эти транспортные средства для отдыха достаточно дорогие, да и использовать их в повседневной жизни довольно сложно. Поэтому для тех, кто хочет в поход с максимальной гибкостью, есть альтернатива: палатка на крыше обычного автомобиля.