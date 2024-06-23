Намети на даху автомобіля: ось 5 найрозкішніших дизайнів у 2024

23:30

Кемпер – чудова річ, але ці транспортні засоби для відпочинку досить дорогі, та й використовувати їх у повсякденні досить складно. Тож для тих, хто хоче в похід з максимальною гнучкістю, є альтернатива: намет на даху звичайного автомобіля.