Понятное дело, что так было не всегда. В первых фильмах, в которых он снимался, его даже не упоминали в титрах. Да и сам жизненный путь актера был точно не из самых легких. 6 июля Сильвестр Сталлоне отмечает 79 лет, и 24 Канал расскажет вам о съемке, о которой мало кто вообще знает.

Сталлоне в лучшей рекламе Versace

Иногда может показаться, что Сталлоне буквально родился горой мышц с совершенным телом. Но, понятное дело, что так не было. Он сам сделал себя таким, и использовал это с пользой для себя. Собственно, его фактура позволила ему сняться в рекламе Versace 30 лет назад. И это надо видеть!



Сильвестр Сталлоне и Клаудия Шиффер в рекламе Versace / Фото Ричарда Аведона

Это культовая фотография, сделана 30 лет назад – в 1995. Этот кадр появился на свет, когда и Сильвестр, и Клаудия были на пике своей популярности.

Это был довольно смелый ход для того, чтобы прорекламировать тарелки от Versace Home Collection. Собственно, этими самыми тарелками звезды прикрываются. И это чрезвычайно изысканно.

Гениальный кадр сделал известный фотограф Ричард Аведон.

Обратим внимание! Линейка Versace Home Collection появилась в 1993 году. В нее вошли халаты, постельное белье, ковры и другие аксессуары для дома.

Сильвестр Сталлоне и Клаудия Шиффер в этой рекламе нам продемонстрировали две фарфоровые тарелки. Они выделяются фирменным для Versace принтом, а также золотистым узором.

Ричард Аведон умышленно положил в руки Клаудии Шиффер надкушенное яблоко. Так, она воплотила образ Евы, а Сильвестр – Адама. Поэтому, мы получили не просто обнаженное фото, а буквально историю о запретном плоде, который каждый может себе позволить иметь в собственном доме.

Фото Сталлоне и Шиффер попало в книгу Versace / Кадр из книги Versace

К слову, этот кадр впоследствии попал в книгу Versace: The Naked and the Dressed: 20 Years of Versace by Avedon. Ее выпустили в 1998 году.