С другой стороны, простой визит в ресторан, хоть и может быть вкусным, никогда и не фигурировал среди креативных идей для свидания. Поэтому вот тебе 8 идей, которые не только сделают свидание таким, что запомнится, но и обойдутся недорого.
Смотри также Вот три вещи, которые женщины действительно хотят, чтобы ты делал на свидании – и это не трудно
8 советов для свиданий, которые не требуют больших затрат
- Звездное небо. Лежать вместе под звездным небом – что может быть лучше? Темнота и тишина заставляют забыть о повседневной жизни. Пары могут сконцентрироваться друг на друге и сблизиться. Можно наблюдать звезды, искать созвездия или просто прижаться друг к другу и смотреть на небо. Плюс – свидание под звездным небом не требует дорогих приготовлений или тщательного планирования. Разве что надо заранее проверить прогноз погоды и, возможно, взять плед и несколько закусок для уюта.
- Романтика природы. Как насчет ночевки в романтическом доме – с достаточным количеством времени для интенсивных разговоров, объятий и так далее? Так можно оторваться от ежедневной рутины и полностью посвятить себя друг другу. Это прекрасно работает и на свежем воздухе, а также стоит дешевле, чем ночевка в роскошном отеле.
- Квесты. Поиски сокровищ и тайников на свидании позволяют парам выяснить, насколько хорошо они работают вместе, ведь им приходится интерпретировать подсказки и принимать решения вместе, что укрепляет коммуникацию и взаимное доверие. Такое совместное времяпрепровождение имеет и успокаивающий эффект и создает отличный фон для романтики. И что самое лучшее в этом – это дешево.
Есть идеи, которые сделают свидание таким, что запомнится, да и обойдутся недорого / Фото freepik
- Велопрогулка. Она не только полезная, но и позволяет открывать для себя новые места и делиться впечатлениями вместе. Во время такой прогулки обычно есть много времени, чтобы пообщаться и познакомиться поближе. А если велотур будет с остановками в романтических местах, ты будешь собирать бонусные баллы. Да и расходы минимальны: даже если у тебя нет велосипеда, его часто можно дешево взять напрокат.
- Кухня. Путь к сердцу мужчины (да разве только мужчины) лежит через желудок. Поэтому можно не идти в ресторан, а приготовить что-то вместе дома. Это не только экономит деньги, но и показывает, насколько хорошо пара работает вместе как команда.
- Пикник. Если не хочется готовить, можно спланировать пикник на берегу озера или в другом идиллическом природном месте. Свидание на свежем воздухе является идеальным, поскольку природа имеет успокаивающий эффект. Для дополнительного эффекта просто положи в корзину для пикника несколько продуктов-афродизиаков.
- Культура. Посещение музея или выставки – прекрасная возможность выяснить, интересуют ли вас одинаковые темы. Отличия могут иметь свою привлекательность, но еще приятнее иметь рядом кого-то, с кем можно обсудить общности.
- Тайм-аут. Иногда просто необходимо оторваться от всего, чтобы перезарядить себя – где-то в велнес-отеле со спа. И насладиться временем вдвоем, расслабиться и сконцентрироваться только на любимом человеке и ваших отношениях. Да, такие отели обычно не относятся к самым дешевым идеям для свидания, но иногда без них никак.