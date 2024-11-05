А все потому, что застолье – это место, где спадают маски. И без соблюдения этикета, пишет 24 Канал со ссылкой на Cucine d'Italia, вы останетесь фактически голым перед обществом.
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Золотые правила этикета для правильного застолья
- Приглашение на застолье должно быть уместным. Не следует его делать ни слишком рано, ни слишком поздно, и тем более при обстоятельствах, когда хозяин знает, что потенциальный гость не сможет или не захочет прийти.
- Перед началом трапезы желать приятного аппетита не стоит. В некоторых странах такой шаг даже осуждают. И вот почему: этот обычай происходит из средневековья, когда знать раздавала остатки своих пышных пиров слугам и при этом желала беднякам buon appetito. Поэтому сегодня приглашение к столу пожеланием приятного аппетита может восприниматься как высокомерие (особенно если вы хозяин). А вот когда гости уже начали есть сами – тогда можно.
- При этом гостю стоит подождать, пока хозяин начнет есть.
- Хозяин же должен позаботиться, чтобы всем хватило еды.
- Во время произнесения тоста бокалы не должны касаться друг друга, и не следует выкрикивать что-то нелепое. Вместо этого просто поднимайте бокал с улыбкой.
- За столом следует сохранять вертикальную осанку, опираясь запястьями на край стола, по обе стороны от тарелки. Не вытягивайте ноги и не скрещивайте их.
- Не наклоняйте голову над тарелкой, чтобы ближе быть к еде, а еду подносите ко рту. При этом правильно пользуясь столовыми приборами.
Застолье – это место, где спадают маски, поэтому таким важным является соблюдение этикета / Фото freepik
- Во время еды держите локти ближе к туловищу. Это чтобы не мешать соседям за столом.
- Столовые приборы всегда следует оставлять внутри тарелки, никогда нельзя класть их наружу.
- Размещение столовых приборов дает необходимую информацию для правильной подачи блюд. Например, вилка зубцами вниз сигнализирует хозяевам, что вы делаете перерыв. А положенная зубцами вверх или лезвием ножа к вилке – это приглашение забрать тарелку и завершение трапезы.
- Не размахивайте столовыми приборами в воздухе, даже когда разговор становится более оживленным.
- Не разговаривайте с набитым ртом. Чтобы избежать такого, просто подносите ко рту умеренные порции еды, которые дадут вам достаточно времени, чтобы проглотить, прежде чем вступать в разговор.
- Звуки жевания, глотания, бульканья, сосания во время еды и так далее – запрещены. Также не трите столовыми приборами друг о друга и не стучите ими по тарелке.
- Не осушайте целый стакан напитка за один раз. Пейте маленькими глотками.
- Не пользуйтесь зубочистками за столом – это плохой тон.
Заметим, что совместный прием пищи является не только моментом знакомства, а иногда и решающим для заключения деловой сделки, начала переговоров или флирта с далеко идущими намерениями. А этикет – это не набор каких-то ограничений, а продуманные ритуалы жестов и поведения, которые делают вас более уверенным в себе и сосредоточенным на достижении цели.