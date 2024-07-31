7 эпических событий на Олимпийских играх, которые вошли в мировую историю

Пока продолжаются Олимпийские игры 2024 года в Париже, самое время, чтобы поразмышлять о некоторых из самых незабываемых моментов в их истории. Моментов, которые имели глобальное значение.

Независимо от того, демонстрировали ли они чрезвычайный человеческий дух, или бросали вызов диктаторам, или объединяли людей против угнетения. Эти моменты оставили вечный след в истории как Игр, так и мира в целом.

Смотрите также Как появились Олимпийские игры и в чем их идея

Самые знаковые моменты в истории Игр и что они означали для мира

Бросили вызов Гитлеру. Адольф Гитлер хотел использовать Олимпийские игры 1936 года в Берлине как платформу для демонстрации расового превосходства. Но его планы разрушил американский темнокожий спортсмен Джесси Оуэнс, который выиграл 4 золотые медали и стал соавтором мирового рекорда. На тех же играх индийские хоккеисты не поприветствовали Гитлера поднятой рукой в знак уважения и победили его команду. Разъяренный фюрер покинул стадион.

Адольф Гитлер хотел использовать Олимпийские игры 1936 года в Берлине как платформу для демонстрации расового превосходства. Но его планы разрушил американский темнокожий спортсмен Джесси Оуэнс, который выиграл 4 золотые медали и стал соавтором мирового рекорда. На тех же играх индийские хоккеисты не поприветствовали Гитлера поднятой рукой в знак уважения и победили его команду. Разъяренный фюрер покинул стадион. Первые Паралимпийские игры и не только. Олимпийские игры 1960 года в Риме ознаменовались многими первыми событиями. Это были первые Игры, которые транслировали на коммерческой основе в режиме реального времени, что значительно повысило их популярность и охват. Также дебютировал Олимпийский гимн, появилось первое брендовое спонсорство, в частности на обуви, и прогремел первый допинговый скандал. Но самой важной вехой стало проведение первых Паралимпийских игр параллельно с Олимпийскими.

Олимпийские игры 1960 года в Риме ознаменовались многими первыми событиями. Это были первые Игры, которые транслировали на коммерческой основе в режиме реального времени, что значительно повысило их популярность и охват. Также дебютировал Олимпийский гимн, появилось первое брендовое спонсорство, в частности на обуви, и прогремел первый допинговый скандал. Но самой важной вехой стало проведение первых Паралимпийских игр параллельно с Олимпийскими. Марафон босиком. Эфиопский спортсмен Абебе Бикила решил бежать марафон босиком. Он стал заменой травмированного члена команды в последнюю минуту на Олимпиаде-1960 и не имел хорошей обуви, которая не натирала бы мозоли (любимая пара развалилась перед Олимпиадой). Но его ноги затвердели от многокилометровых тренировок на эфиопских равнинах. Бикила финишировал первым, на 25 секунд впереди серебряного призера.

Олимпиады демонстрировали чрезвычайный дух, бросали вызовы и объединяли людей / Коллаж 24 Канала фото АР