Первые Олимпийские игры как таковые состоялись в 776 году до нашей эры в городе Олимпия, откуда и название. Игры посвятили Зевсу, верховному богу греческого пантеона, и стали важным культурным событием.
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Первые Олимпийские игры: самые интересные факты
Соревнования проводили, как и сегодня, каждые 4 года. Участники из разных полисов соревновались за спортивную славу и честь родного города – в беге, борьбе, прыжках, метании диска и копья, а также в забегах с лошадьми.
Интересно, что спортсмены тогда были полностью обнаженными, что символизировало равенство и чистоту достижений. Единственная разрешенная одежда – шапочка для защиты от солнца.
Женщины участия в Играх не принимали, даже как зрительницы. Только жрицы Деметры имели особое разрешение на присутствие.
Открытие Олимпийских игр в Париже состоялось 26 июля 2024 года / Коллаж 24 канала фотографий AP Photo
Победители Игр получали оливковый венок как символ почета и признания. Сами Игры продолжались 5 дней, в течение которых проводили религиозные ритуалы, спортивные соревнования и празднования.
Последний день посвящали жертвоприношениям и, естественно, пирам.
Но с приходом Рима на греческие земли Олимпийские игры постепенно потеряли свое значение. В 393 году император Феодосий I запретил Игры, ведь империя христианизировалась, а эти соревнования имели языческие корни.
Первые современные Олимпийские игры прошли в Афинах в 1896 году, собрав спортсменов из разных стран мира. Идея возобновления движения была подобна духу древних Игр – объединить людей из разных стран ради мира.
Впрочем, никто сегодня войны на время Олимпиады не прекращает, хотя такие призывы и звучат.