Первые Олимпийские игры как таковые состоялись в 776 году до нашей эры в городе Олимпия, откуда и название. Игры посвятили Зевсу, верховному богу греческого пантеона, и стали важным культурным событием.

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Первые Олимпийские игры: самые интересные факты

Соревнования проводили, как и сегодня, каждые 4 года. Участники из разных полисов соревновались за спортивную славу и честь родного города – в беге, борьбе, прыжках, метании диска и копья, а также в забегах с лошадьми.

Интересно, что спортсмены тогда были полностью обнаженными, что символизировало равенство и чистоту достижений. Единственная разрешенная одежда – шапочка для защиты от солнца.

Женщины участия в Играх не принимали, даже как зрительницы. Только жрицы Деметры имели особое разрешение на присутствие.

Открытие Олимпийских игр в Париже состоялось 26 июля 2024 года / Коллаж 24 канала фотографий AP Photo

Победители Игр получали оливковый венок как символ почета и признания. Сами Игры продолжались 5 дней, в течение которых проводили религиозные ритуалы, спортивные соревнования и празднования.

Последний день посвящали жертвоприношениям и, естественно, пирам.

Что важно, Игры проводили не просто так. Они имели огромное значение для развития цивилизации, ведь способствовали укреплению связей между полисами, которые часто между собой воевали. А на период проведения соревнований войны останавливались.

Но с приходом Рима на греческие земли Олимпийские игры постепенно потеряли свое значение. В 393 году император Феодосий I запретил Игры, ведь империя христианизировалась, а эти соревнования имели языческие корни.

Первые современные Олимпийские игры прошли в Афинах в 1896 году, собрав спортсменов из разных стран мира. Идея возобновления движения была подобна духу древних Игр – объединить людей из разных стран ради мира.

Впрочем, никто сегодня войны на время Олимпиады не прекращает, хотя такие призывы и звучат.