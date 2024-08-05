Олимпийские игры в истории: 8 очень странных видов спорта, которые "почему-то" не прижились

Олимпиада-2024 в Париже началась с эзотерической церемонии открытия, которая апеллировала к истории. Многие определили это событие странным, но, по правде говоря, в олимпийском прошлом было немало странных событий.

В частности, попадались крайне странные виды спорта. В Рио 2016 было 28 видов спорта, в Токио уже 33, а Париж принимает 32 дисциплины. Все они сейчас кажутся воплощением спортивных усилий. По сравнению с некоторыми из прошлого, которые сейчас кажутся откровенно бессмысленными.

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Стрельба в голубей. В Париже в 1900 году состоялось это, возможно, самое позорное событие в истории Олимпийских игр. Целью этого вида спорта было убить как можно больше голубей. Участники выбывали, если не попадали в 2 подряд. Победу одержал бельгиец, которому удалось убить 21 голубя. К концу соревнования на поле лежало более 300 изувеченных птиц.

В Париже в 1900 году состоялось это, возможно, самое позорное событие в истории Олимпийских игр. Целью этого вида спорта было убить как можно больше голубей. Участники выбывали, если не попадали в 2 подряд. Победу одержал бельгиец, которому удалось убить 21 голубя. К концу соревнования на поле лежало более 300 изувеченных птиц. Прыжки в длину и высоту на лошадях. Такие соревнования проводили в Париже в 1900 году и больше к ним не возвращались. В целом, конный спорт несколько неординарный, ведь лошадь выполняет всю работу, а всадник получает трофеи и славу. Но, кажется, этот вид соревнований перегнул палку.

Такие соревнования проводили в Париже в 1900 году и больше к ним не возвращались. В целом, конный спорт несколько неординарный, ведь лошадь выполняет всю работу, а всадник получает трофеи и славу. Но, кажется, этот вид соревнований перегнул палку. Плавание с препятствиями на 200 метров. В том же 1900 году участники должны были залезть на шест, перелезть через ряд лодок и проплыть под другим рядом лодок. Соревнования состоялись на Сене, кстати, которая в 2024 принимает триатлон и марафонский заплыв.

В том же 1900 году участники должны были залезть на шест, перелезть через ряд лодок и проплыть под другим рядом лодок. Соревнования состоялись на Сене, кстати, которая в 2024 принимает триатлон и марафонский заплыв. Стрижка пуделей. Париж 1900 года отличился еще и таким соревнованием, хотя оно и не имело полноценного олимпийского статуса. Тем не менее аж 128 участников перед толпой из 6000 человек в Булонском лесу 2 часа стригли шерсть пуделей. Аврил Лафул выиграла золото, одолев 17 собак.

В олимпийском прошлом было немало странных видов спорта / Коллаж 24 Канала фото АР