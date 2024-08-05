Олимпийские игры в истории: 8 очень странных видов спорта, которые "почему-то" не прижились
5 августа 2024, 12:21Читати новину українською
Источник:GQ
Олимпиада-2024 в Париже началась с эзотерической церемонии открытия, которая апеллировала к истории. Многие определили это событие странным, но, по правде говоря, в олимпийском прошлом было немало странных событий.
В частности, попадались крайне странные виды спорта. В Рио 2016 было 28 видов спорта, в Токио уже 33, а Париж принимает 32 дисциплины. Все они сейчас кажутся воплощением спортивных усилий. По сравнению с некоторыми из прошлого, которые сейчас кажутся откровенно бессмысленными.
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Эти виды спорта заслуживают золотую медаль Олимпиады – за удивительность
- Стрельба в голубей. В Париже в 1900 году состоялось это, возможно, самое позорное событие в истории Олимпийских игр. Целью этого вида спорта было убить как можно больше голубей. Участники выбывали, если не попадали в 2 подряд. Победу одержал бельгиец, которому удалось убить 21 голубя. К концу соревнования на поле лежало более 300 изувеченных птиц.
- Прыжки в длину и высоту на лошадях. Такие соревнования проводили в Париже в 1900 году и больше к ним не возвращались. В целом, конный спорт несколько неординарный, ведь лошадь выполняет всю работу, а всадник получает трофеи и славу. Но, кажется, этот вид соревнований перегнул палку.
- Плавание с препятствиями на 200 метров. В том же 1900 году участники должны были залезть на шест, перелезть через ряд лодок и проплыть под другим рядом лодок. Соревнования состоялись на Сене, кстати, которая в 2024 принимает триатлон и марафонский заплыв.
- Стрижка пуделей. Париж 1900 года отличился еще и таким соревнованием, хотя оно и не имело полноценного олимпийского статуса. Тем не менее аж 128 участников перед толпой из 6000 человек в Булонском лесу 2 часа стригли шерсть пуделей. Аврил Лафул выиграла золото, одолев 17 собак.
- Ныряние на дистанцию. На Играх-1904 в Сент-Луисе участники должны были нырять в бассейн и плыть под водой, пока не вынырнут, причем максимум 1 минуту. Победил Уильям Дики, преодолев 19 метров.
- Пистолетная дуэль. Эта перестрелка состоялась на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме. Но участники на самом деле не стреляли друг в друга, а лишь в манекены, одетые во фраки и с мишенями на груди.
- Искусство. От Стокгольма 1912 года до Лондона 1948 года медалями награждали произведения искусства, вдохновленные спортом – архитектуры, литературы, музыки, живописи и скульптуры. Это была идея Пьера де Кубертена, основателя современных Олимпийских игр. Единственная причина, почему соревнования отменили в 1954 году, заключалась в том, что художников считали профессионалами, что противоречило духу Игр.
- Одиночное синхронное плавание. Основная идея синхронного плавания заключается в том, чтобы это была команда или хотя бы дуэт. И все же как-то олимпийские чиновники решили, что синхронное одиночное плавание (хотя с кем может синхронизироваться один человек?) заслуживает того, чтобы быть соревнованием – в 1984, 1988 и 1992 годах.