Олімпійські ігри в історії: 8 дуже дивних видів спорту, які "чомусь" не прижилися

Олімпіада-2024 в Парижі розпочалася з езотеричної церемонії відкриття, яка апелювала до історії. Багато хто визначив цю подію дивною, та, правду кажучи, в олімпійському минулому було чимало дивних подій.

Зокрема, траплялися вкрай дивні види спорту. У Ріо 2016 було 28 видів спорту, у Токіо вже 33, а Париж приймає 32 дисципліни. Усі вони нині здаються втіленням спортивних зусиль. У порівнянні з деякими з минулого, які нині здаються відверто безглуздими.

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Стрільба у голубів. У Парижі 1900 року відбулася ця, можливо, найганебніша подія в історії Олімпійських ігор. Метою цього виду спорту було вбити якомога більше голубів. Учасники вибували, якщо не влучали у 2 поспіль. Перемогу здобув бельгієць, якому вдалося вбити 21 голуба. До кінця змагання на полі лежало понад 300 понівечених птахів.

У Парижі 1900 року відбулася ця, можливо, найганебніша подія в історії Олімпійських ігор. Метою цього виду спорту було вбити якомога більше голубів. Учасники вибували, якщо не влучали у 2 поспіль. Перемогу здобув бельгієць, якому вдалося вбити 21 голуба. До кінця змагання на полі лежало понад 300 понівечених птахів. Стрибки в довжину та висоту на конях. Такі змагання проводили в Парижі 1900 року і більше до них не поверталися. Загалом, кінний спорт дещо неординарний, адже кінь виконує всю роботу, а вершник отримує трофеї та славу. Але, здається, цей вид змагань перегнув палицю.

Такі змагання проводили в Парижі 1900 року і більше до них не поверталися. Загалом, кінний спорт дещо неординарний, адже кінь виконує всю роботу, а вершник отримує трофеї та славу. Але, здається, цей вид змагань перегнув палицю. Плавання з перешкодами на 200 метрів. У тому ж 1900 році учасники повинні були залізти на жердину, перелізти через ряд човнів і проплисти під іншим рядом човнів. Змагання відбулися на Сені, до речі, яка у 2024 приймає тріатлон та марафонський заплив.

У тому ж 1900 році учасники повинні були залізти на жердину, перелізти через ряд човнів і проплисти під іншим рядом човнів. Змагання відбулися на Сені, до речі, яка у 2024 приймає тріатлон та марафонський заплив. Стрижка пуделів. Париж 1900 року відзначився ще й таким змаганням, хоча воно й не мало повноцінного олімпійського статусу. А проте аж 128 учасників перед натовпом із 6000 людей у Булонському лісі 2 години стригли шерсть пуделів. Авріл Лафул виграла золото, здолавши 17 собак.

В олімпійському минулому було чимало дивних видів спорту / Колаж 24 Каналу фото АР