По меньшей мере, так утверждает The Art of Manliness, ссылаясь на документ неизвестного автора с названием "Антропомаксимология". Портал приводит перечень этих качеств и утверждает, что он довольно мотивирует и наполняет решимостью. Вот у вас есть возможность проверить это.

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Чтобы стать выдающейся личностью, следует развивать в себе эти черты

Мы все видим, что в мире есть выдающиеся личности. Это небольшая группа, от 0,5 до 1% – те, кто движет мир и влияет на других. Что же отличает их от остальных нас?

Они никогда не удовлетворяются своим уровнем развития, всегда стремятся превзойти то, чего достигли ранее.

то, чего достигли ранее. Они избегают комфортных ситуаций. Они делают то, что им может не нравиться , потому что понимают важность этого.

, потому что понимают важность этого. У них есть насущные цели. Они не только чувствуют, что должны что-то делать, но и руководствуются собственной волей к этому.

к этому. Они никогда не обвиняют других. Они устраняют проблемы. Любая задача – это вызов, который нужно преодолеть.

других. Они устраняют проблемы. Любая задача – это вызов, который нужно преодолеть. Они любят и поощряют риск . Однако рискуют благоразумно, умеренно, и никогда не бездумно.

. Однако рискуют благоразумно, умеренно, и никогда не бездумно. У них есть видение . Они могут предусмотреть в воображении результаты, прежде чем начинать выполнение плана.

. Они могут предусмотреть в воображении результаты, прежде чем начинать выполнение плана. Они не являются рабами работы. Однако если им нужно чего-то достичь, они будут работать 24 часа в сутки, если придется.

работы. Однако если им нужно чего-то достичь, они будут работать 24 часа в сутки, если придется. Они хорошо справляются с давлением . Они осознают, что никого не интересует, нервничают ли они или находятся под давлением.

. Они осознают, что никого не интересует, нервничают ли они или находятся под давлением. Они знают, что только они решают , что делать со своей жизнью. И им нужно доверие к их способности решать.

, что делать со своей жизнью. И им нужно доверие к их способности решать. Они объективны. Они не эгоистичны. Они позволяют другим получать признание за достижения, когда это заслужено.

Знание этих качеств может мотивировать нас развиваться до максимума своего потенциала / Фото fxquadro@freepik

Они понимают природу энергии . Они знают, что если приложить достаточно силы, то они смогут сдвинуть с места что угодно.

. Они знают, что если приложить достаточно силы, то они смогут сдвинуть с места что угодно. Они знают, что такое лелеять . Они строят и лелеют других и другое, всегда оставляя вещи лучшими, чем они их нашли.

. Они строят и лелеют других и другое, всегда оставляя вещи лучшими, чем они их нашли. Они понимают общительность . Они наслаждаются общением, но не зависят от него, друзей или развлечений.

. Они наслаждаются общением, но не зависят от него, друзей или развлечений. Они понимают самодисциплину . И не позволяют привычкам, желаниям и недостаткам управлять ими, они контролируют себя.

. И не позволяют привычкам, желаниям и недостаткам управлять ими, они контролируют себя. У них есть смелость . Они не отказываются из-за того, что другие не решаются что-то сделать. Они решают без колебаний.

. Они не отказываются из-за того, что другие не решаются что-то сделать. Они решают без колебаний. Они уверены в себе . Они не сомневаются и не колеблются. Их уверенность подпитывается действиями и поступками.

. Они не сомневаются и не колеблются. Их уверенность подпитывается действиями и поступками. Они понимают важность "сегодня". Не почивают на лаврах "вчера", не живут мыслями о "завтра", не проникаются ошибками прошлого и не основывают на них текущие решения.

Не почивают на лаврах "вчера", не живут мыслями о "завтра", не проникаются ошибками прошлого и не основывают на них текущие решения. Они признают, что опыт индивидуальный, а не групповой. Когда они учатся, то применяют уроки к себе и не прячутся за чужими ошибками и не зацикливаются на них.

индивидуальный, а не групповой. Когда они учатся, то применяют уроки к себе и не прячутся за чужими ошибками и не зацикливаются на них. Они быстро прощают и двигаются вперед, не останавливаясь на достигнутом. Они умеют прощать и собственные ошибки.

и двигаются вперед, не останавливаясь на достигнутом. Они умеют прощать и собственные ошибки. Они понимают важность эмпатии, способны интерпретировать чувства других, развивая это качество в себе на полную.

Важно понимать, что каждый человек имеет потенциал. И каждый из нас имеет возможность по крайней мере попытаться достичь максимального развития своего потенциала.