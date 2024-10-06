По меньшей мере, так утверждает The Art of Manliness, ссылаясь на документ неизвестного автора с названием "Антропомаксимология". Портал приводит перечень этих качеств и утверждает, что он довольно мотивирует и наполняет решимостью. Вот у вас есть возможность проверить это.
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Чтобы стать выдающейся личностью, следует развивать в себе эти черты
Мы все видим, что в мире есть выдающиеся личности. Это небольшая группа, от 0,5 до 1% – те, кто движет мир и влияет на других. Что же отличает их от остальных нас?
- Они никогда не удовлетворяются своим уровнем развития, всегда стремятся превзойти то, чего достигли ранее.
- Они избегают комфортных ситуаций. Они делают то, что им может не нравиться, потому что понимают важность этого.
- У них есть насущные цели. Они не только чувствуют, что должны что-то делать, но и руководствуются собственной волей к этому.
- Они никогда не обвиняют других. Они устраняют проблемы. Любая задача – это вызов, который нужно преодолеть.
- Они любят и поощряют риск. Однако рискуют благоразумно, умеренно, и никогда не бездумно.
- У них есть видение. Они могут предусмотреть в воображении результаты, прежде чем начинать выполнение плана.
- Они не являются рабами работы. Однако если им нужно чего-то достичь, они будут работать 24 часа в сутки, если придется.
- Они хорошо справляются с давлением. Они осознают, что никого не интересует, нервничают ли они или находятся под давлением.
- Они знают, что только они решают, что делать со своей жизнью. И им нужно доверие к их способности решать.
- Они объективны. Они не эгоистичны. Они позволяют другим получать признание за достижения, когда это заслужено.
Знание этих качеств может мотивировать нас развиваться до максимума своего потенциала / Фото fxquadro@freepik
- Они понимают природу энергии. Они знают, что если приложить достаточно силы, то они смогут сдвинуть с места что угодно.
- Они знают, что такое лелеять. Они строят и лелеют других и другое, всегда оставляя вещи лучшими, чем они их нашли.
- Они понимают общительность. Они наслаждаются общением, но не зависят от него, друзей или развлечений.
- Они понимают самодисциплину. И не позволяют привычкам, желаниям и недостаткам управлять ими, они контролируют себя.
- У них есть смелость. Они не отказываются из-за того, что другие не решаются что-то сделать. Они решают без колебаний.
- Они уверены в себе. Они не сомневаются и не колеблются. Их уверенность подпитывается действиями и поступками.
- Они понимают важность "сегодня". Не почивают на лаврах "вчера", не живут мыслями о "завтра", не проникаются ошибками прошлого и не основывают на них текущие решения.
- Они признают, что опыт индивидуальный, а не групповой. Когда они учатся, то применяют уроки к себе и не прячутся за чужими ошибками и не зацикливаются на них.
- Они быстро прощают и двигаются вперед, не останавливаясь на достигнутом. Они умеют прощать и собственные ошибки.
- Они понимают важность эмпатии, способны интерпретировать чувства других, развивая это качество в себе на полную.
Важно понимать, что каждый человек имеет потенциал. И каждый из нас имеет возможность по крайней мере попытаться достичь максимального развития своего потенциала.