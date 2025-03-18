Конечно, прежде всего это история сложной повседневной жизни персонажей, придуманных Майком Уайтом. Но не только – это еще и актуальное руководство по стилю, как заметил 24 Канал благодаря GQ.

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Tombolo предоставил несколько примечательных рубашек для финального сезона "Белого лотоса"

Третий сезон "Белого лотоса" не стал исключением, и нью-йоркский бренд Tombolo продолжил быть одним из молчаливых героев сериала. А в последних сериях он приобретает еще большее значение.

Ранее одежда бренда появлялась на некоторых персонажах, но в 3 сезоне команда дизайнеров Tombolo работала непосредственно с художником по костюмам Алексом Бовердом – то есть над созданием индивидуальных вещей.

Лиза из Blackpink в рубашке Tombolo / Фото HBO

Одну из них, рубашку "Обезьяний бизнес", используют как униформу работники отеля The White Lotus в Таиланде, где проходят съемки сезона. Впервые ее увидели на персонаже Мук, которую играет Лиза из Blackpink.

Эта рубашка продается на сайте бренда в идентичной к сериалу версии, хотя есть одно отличие – отсутствие логотипа The White Lotus на рукаве. Это естественно, ведь лого зарезервировано для сериала.

Сэм Нивола в рубашке Tombolo / Фото HBO

Один из ключевых персонажей нового сезона – Лохлан Рэтлифф в исполнении Сэмюэля Джона Ниволы. И он тоже носит фирменную рубашку Tombolo – это "Дисфункция рептилий", и она является результатом сотрудничества с английской пивоварней Deya Brewing Company.

Эта рубашка украшена узором, созданным Томом Хобсоном, владельцем бренда, с изображением маленьких крокодилов и цветов. Но пока эта рубашка доступна только по предварительному заказу. Впрочем, к лету ее обещают доставить.