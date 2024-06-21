"Я нашел самую маленькую ложечку": эти звезды пошли на очень рискованную диету ради роли в фильме
21 июня 2024, 22:33Читати новину українською
Источник:Yahoo!entertainment
В последние годы люди все чаще замечают, как кино и телевидение способствуют популяризации неправильного питания. Многие актеры говорили об этом, некоторые даже отказывались менять свой вес ради роли.
Однако были и такие актеры, которые садились на резкие, нездоровые диеты или прибегали к чрезмерным тренировкам только ради роли. Насколько вредным для здоровья может быть Голливуд, показывают эти примеры.
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Мэттью МакКонахи, Джаред Лето, Мэтт Дэймон и другие
- Мэттью МакКонахи похудел на 21 килограмм для роли истощенного больного СПИДом в фильме "Далласский клуб покупателей" 2013. Он сделал это, употребляя чрезвычайно малые порции пищи ежедневно. "Я нашел самую маленькую антикварную ложечку, маленькую ложечку для сахара, и я ел ею, чтобы хватило на дольше. Это было тяжело, не буду врать. Я все время был голодным и раздражительным. Мое тело напоминало птенца с открытым ртом, которое кричит: "Накорми меня, накорми", – рассказывал МакКонахи.
- Джаред Лето также похудел более чем на 20 килограммов для этого же фильма: "Это меняет то, как ты ходишь, как ты сидишь, как ты думаешь". А еще Лето похудел на 15 килограммов, чтобы сыграть героинового наркомана в "Реквием по мечте" 2000: "Я был в постоянном состоянии голода. Я начал терять сознание, когда был на съемочной площадке".
- А было и такое, когда Джаред Лето набрал более 30 килограммов – чтобы сыграть Марка Дэвида Чепмена, убийцу Джона Леннона, в фильме "Глава 27" 2007. Диета привела к тому, что актер заболел подагрой: "Я не мог ходить на большие расстояния, это было очень больно. Мое тело было в шоке от количества веса, который я набрал".
- Майлз Теллер, Джей Эллис и Дэнни Рамирес рассказывали о своих строгих диетах и режимах тренировок для "Топ Ган: Мэверик" 2022. Майлз говорил: "На завтрак я съедал 6 яиц, а потом, знаете, тренировался, потом коктейль, а потом два обеда. Каждый обед состоял из куриной грудки, картофеля и брокколи. А на ужин была определенная рыба или стейк. Так что вы просто едите так много. Это действительно то, что мне не нравилось". "Все ели воду. И пили много воздуха", – сказал Джей. Дэнни же добавил: "Каждый раз, когда мы слышим "снято", то видим, как все падают на пол и начинают отжиматься, приседать и делать скручивания на бицепс".
- Мэтт Деймон похудел на 22 килограмма ради роли героинового наркомана (которая требовала всего двух дней съемок) в фильме "Отвага под огнем" 1996. Его диета состояла в основном из куриной грудки, а ежедневное потребление составляло около 100 калорий. А еще он пробегал 20 километров в день, что доводило его до жара и головокружения. Диета повредила его надпочечники, и он провел полтора года на лекарствах.