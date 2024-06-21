"Я нашел самую маленькую ложечку": эти звезды пошли на очень рискованную диету ради роли в фильме

В последние годы люди все чаще замечают, как кино и телевидение способствуют популяризации неправильного питания. Многие актеры говорили об этом, некоторые даже отказывались менять свой вес ради роли.

Однако были и такие актеры, которые садились на резкие, нездоровые диеты или прибегали к чрезмерным тренировкам только ради роли. Насколько вредным для здоровья может быть Голливуд, показывают эти примеры.

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Мэттью МакКонахи, Джаред Лето, Мэтт Дэймон и другие

Мэттью МакКонахи похудел на 21 килограмм для роли истощенного больного СПИДом в фильме "Далласский клуб покупателей" 2013. Он сделал это, употребляя чрезвычайно малые порции пищи ежедневно. "Я нашел самую маленькую антикварную ложечку, маленькую ложечку для сахара, и я ел ею, чтобы хватило на дольше. Это было тяжело, не буду врать. Я все время был голодным и раздражительным. Мое тело напоминало птенца с открытым ртом, которое кричит: "Накорми меня, накорми", – рассказывал МакКонахи.

похудел на 21 килограмм для роли истощенного больного СПИДом в фильме 2013. Он сделал это, употребляя чрезвычайно малые порции пищи ежедневно. "Я нашел самую маленькую антикварную ложечку, маленькую ложечку для сахара, и я ел ею, чтобы хватило на дольше. Это было тяжело, не буду врать. Я все время был голодным и раздражительным. Мое тело напоминало птенца с открытым ртом, которое кричит: "Накорми меня, накорми", – рассказывал МакКонахи. Джаред Лето также похудел более чем на 20 килограммов для этого же фильма: "Это меняет то, как ты ходишь, как ты сидишь, как ты думаешь". А еще Лето похудел на 15 килограммов, чтобы сыграть героинового наркомана в "Реквием по мечте" 2000: "Я был в постоянном состоянии голода. Я начал терять сознание, когда был на съемочной площадке".

2000: "Я был в постоянном состоянии голода. Я начал терять сознание, когда был на съемочной площадке". А было и такое, когда Джаред Лето набрал более 30 килограммов – чтобы сыграть Марка Дэвида Чепмена, убийцу Джона Леннона, в фильме "Глава 27" 2007. Диета привела к тому, что актер заболел подагрой: "Я не мог ходить на большие расстояния, это было очень больно. Мое тело было в шоке от количества веса, который я набрал".

Вся актерская команда "Топ Ган: Мэверик" подвергала себя жестким тренировкам и ограничениям / Фото АР