Украинский огнеборец установил мировой рекорд на Чемпионате среди спасателей
Источник:ГСЧС
Украинцы очень крутые, и мы это доказываем ежедневно всему миру. Подтвердил это также Александр Баран на Чемпионате мира спасателей.
Подробнее о его достижениях рассказали на сайте ГСЧС. Спасатели рассказали, что Александру Барану удалось установить мировой рекорд.
Стоит внимания Спасатели Полтавщины обнажили свои торсы ради благотворительной миссии: вышел "горячий" календарь
Установил рекорд в тандеме
На фейсбук-странице чемпионата публикация появилась после полуночи 24 октября. В ней можно увидеть фотографию нашего Александра Барана и его напарника Макензи Бриггса.
Александр Баран участвовал в тандеме с Макензи Бриггсом / Фото с сайта ГСЧС
Как отмечают в ГСЧС, украинскому огнеборцу удалось установить мировой рекорд спасателей во время соревнований в Соединенных Штатах Америки.
На соревнованиях World Firefighter Challenge Championship 2024 спасатель из украинской команды вместе с коллегой из Флориды поразили всех, установив мировой рекорд!
– отметили в ГСЧС.
Во время квалификации Александру Барану в тандеме с Макензи Бриггсом удалось преодолеть дистанцию за чрезвычайно потрясающее время – 1:09.91. Они участвовали в соревновании в категории мужского тандема 40 – 44 года.
Александр Баран установил мировой рекорд / Фото с сайта ГСЧС
В ГСЧС отметили, что соответствующий результат свидетельствует о высоком уровне подготовки, а также мастерства и командной работы украинских спасателей.
Александр Баран проявил свое мастерство / Фото с сайта ГСЧС
Пользователи сети в восторге от результатов нашего огнеборца. Они буквально засыпали публикацию ГСЧС комментариями. Лишь часть из них оставляем здесь:
- "Украинские спасатели и защитники действительно лучшие в мире! Искренние поздравления!";
- "Поздравляю с достижениями! Большая благодарность за жертвенность и преданность каждого спасателя!";
- "Поздравляю! Здоровья, сил и вдохновения для дальнейших успехов!";
- "Украинцы лучшие, здоровья, любви и новых достижений, гордимся тобой!".
Смотрите также Заглянем в будущее в гороскопе на 2025 год: что ждет мужчин каждого знака Зодиака
Поздравляем Александра Барана и гордимся им и его достижениями!