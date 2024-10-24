Украинский огнеборец установил мировой рекорд на Чемпионате среди спасателей

Украинцы очень крутые, и мы это доказываем ежедневно всему миру. Подтвердил это также Александр Баран на Чемпионате мира спасателей.

Подробнее о его достижениях рассказали на сайте ГСЧС. Спасатели рассказали, что Александру Барану удалось установить мировой рекорд.

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Установил рекорд в тандеме

На фейсбук-странице чемпионата публикация появилась после полуночи 24 октября. В ней можно увидеть фотографию нашего Александра Барана и его напарника Макензи Бриггса.



Александр Баран участвовал в тандеме с Макензи Бриггсом / Фото с сайта ГСЧС

Как отмечают в ГСЧС, украинскому огнеборцу удалось установить мировой рекорд спасателей во время соревнований в Соединенных Штатах Америки.

На соревнованиях World Firefighter Challenge Championship 2024 спасатель из украинской команды вместе с коллегой из Флориды поразили всех, установив мировой рекорд!

– отметили в ГСЧС.

Во время квалификации Александру Барану в тандеме с Макензи Бриггсом удалось преодолеть дистанцию за чрезвычайно потрясающее время – 1:09.91. Они участвовали в соревновании в категории мужского тандема 40 – 44 года.



Александр Баран установил мировой рекорд / Фото с сайта ГСЧС

В ГСЧС отметили, что соответствующий результат свидетельствует о высоком уровне подготовки, а также мастерства и командной работы украинских спасателей.



Александр Баран проявил свое мастерство / Фото с сайта ГСЧС

Пользователи сети в восторге от результатов нашего огнеборца. Они буквально засыпали публикацию ГСЧС комментариями. Лишь часть из них оставляем здесь:

"Украинские спасатели и защитники действительно лучшие в мире! Искренние поздравления!";

"Поздравляю с достижениями! Большая благодарность за жертвенность и преданность каждого спасателя!";

"Поздравляю! Здоровья, сил и вдохновения для дальнейших успехов!";

"Украинцы лучшие, здоровья, любви и новых достижений, гордимся тобой!".

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Поздравляем Александра Барана и гордимся им и его достижениями!