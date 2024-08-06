Интимная зона французского прыгуна с шестом Энтони Аммирати могла сыграть свою роль в том, что он потерял олимпийское золото. Но теперь она дала ему шанс на солидную зарплату.

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Аммирати предлагают четверть миллиона долларов

После того, как в субботу, 3 августа, во время прыжков с шестом на Летних Олимпийских играх 2024 года Аммирати зацепил перекладину, видео распространилось в социальных сетях, как пожар, и зрители удивлялись его одаренности, одновременно сетуя на то, чего она его лишила.

Как оказалось, несчастье Аммирати также привлекло внимание компании CamSoda, занимающейся развлечениями для взрослых. Она предложила ему 250 000 долларов в обмен на 60-минутное видео-шоу.

В письме, которое получил Us Weekly, вице-президент CamSoda Дерин Паркер предложил 21-летнему Аммирати продемонстрировать свой "товар" в обмен на большой гонорар.

Хотя вы не привезли домой золотую медаль, вы все равно можете захватить золото от своих фанатов через CamSoda – это должно что-то значить, не так ли? К тому же, у вас не будет ограничительных компрессионных шорт, сдерживающих вас, поэтому не стесняйтесь выпустить все наружу и показать миру, почему в следующий раз вы должны принять участие в собственном олимпийском соревновании,

– говорится в предложении.

Тот самый эпический прыжок Аммирати: смотрите видео

После соревнований Аммирати откровенно рассказал о вирусной неудаче, назвав ее "большим разочарованием".

"Условия были хорошие, – сказал Аммирати в субботу Французской федерации легкой атлетики. – Это первый раз, когда я шел на соревнования без всякого стресса".

Аммирати сказал, что ему не хватало "немного прыжков на тренировках, чтобы отточить настройки", прежде чем его выпуклость опрокинула планку во время третьей попытки на высоте 5,70 метров.

Я был почти там,

– жалуется он.

Аммирати финишировал с результатом 5,60 метра и занял 12-е место в своем забеге, не пройдя в следующий раунд соревнований и не получив шанса побороться за медаль.

Хотя ошибка Аммирати стала легкой добычей, на самом деле это не было тем, что помешало ему успешно выполнить прыжок. Перед тем, как его выпуклость столкнулась с планкой, его ноги сначала зацепили планку, что привело к дисквалификации попытки. Это была третья и последняя попытка Аммирати взять высоту 5,70 метра, которая исключила его из соревнований.

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Хотя Аммирати в итоге остался с пустыми руками в медальном зачете, его выступление на Играх 2024 года навсегда останется в олимпийской истории.