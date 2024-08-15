Бывший солдат, ставший виноделом, сводит людей с ума похожестью на голливудскую звезду

Английский винодел Кирон Аткинсон стал вирусным в сети, когда люди увидели его на видео о вине. Дело в том, что мужчина слишком похож на звезду кино – Тома Круза.

Именно поэтому по созвучию винодела окрестили "Том Буз". 46-летний Кирон рассказывал в инстаграме о своем вине, и кто-то прокомментировал: "Не знал, что Том Круз делает вино в Дербишире".

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"Я всего лишь фанат его фильмов": мужчина стал вирусным из-за сходства с Томом Крузом

Кирон Аткинсон – бывший солдат, который основал Английский винный проект в Дербишире. Неожиданно мужчина быстро стал вирусным – но не из-за вина, а потому что похож на Тома Круза.

Это действительно весело и в самом деле довольно забавно, когда люди думают, что ты похож на кого-то известного,

– говорит Кирон.

Люди спрашивали его, не был ли он дублером Круза. Как и самого актера, Кирона называют "настоящим боевиком", ведь он служил в Афганистане и Ираке в полку британской армии. На вопрос, видит ли он сходство, Аткинсон ответил:

Лично я не вижу. Но есть худшие люди, на которых я мог бы быть похожим, поэтому я выбираю Тома Круза. Я фанат его фильмов, поэтому мне очень льстит такое сравнение.

Кирон Аткинсон стал вирусным, когда люди заметили его сходство с Томом Крузом: смотрите видео nakedwines

После 9 лет службы Аткинсон закончил курс виноделия в 2010 и стал техническим советником британского отделения Ротшильдов. В июне 2011 года винодел взял на себя ответственность за виноградник в Ренишоу-Холле в Северном Дербишире. Он также управляет винодельней в аббатстве Дарли.

Собственный винный бренд Кирона – Mills and Hills – сотрудничает с дистрибьютором вина Naked Wines, который, собственно, и разместил вирусное видео на своих страницах в социальных сетях.