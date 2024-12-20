Стюардесса Анжелика Ангарни-Филопон стала Мисс Франции 2025: соблазнительные фото красавицы

Анжелика Ангарни-Филопон, Мисс Мартиника 2011, стала королевой конкурса Мисс Франция 2025. Это чрезвычайно важный момент в его истории, но об этом чуть позже.

24 Канал не только расскажет о красавице, но и о том, как ее победа повлияла на престижный конкурс красоты. А еще мы покажем вам соблазнительные фото Анжелики Ангарни-Филопон.

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Историческая победа

Организаторы конкурса Мисс Франция в этом году приняли историческое решение. Они отменили верхний возрастной предел. Что и позволило Анжелике Ангарни-Филопон получить желанную корону в свои 34 года. Благодаря этому стюардесса и бывшая участница конкурса Мисс Мартиника (2011 года) смогла войти в историю.

Я пообещала народу Мартиники, что мы достигнем этого вместе, и мы это сделали. Спасибо вам!

– со слезами на глазах заявила Ангарни-Филопон во время своей речи.

Анжелика Ангарни-Филопон – Мисс Франция 2025: смотрите видео

Красавица во время церемонии заметила, что в 2011 году 20-летняя девушка заняла первое место на конкурсе Мисс Мартиника. И уже в 34 года она представляла не только Мартинику, но и всех женщин, которым "сказали, что уже поздно".

Для понимания! Конкурс сделал семимильные шаги навстречу изменениям. Так, на региональный уровень прошла 52-летняя кандидатка. Правда, дальше она не прошла.

Что известно об Анжелике Ангарни-Филопон

Как вы уже поняли, происходит она из Мартиники. Говорится о владениях Франции на одноименном острове в группе Малых Антильских островов, что в Карибском море Атлантического океана.

Рост новоиспеченной победительницы престижного конкурса красоты – 183 сантиметра. И в этом году она – одна из самых высоких участниц Мисс Франции 2025.

Заметим, что Анжелик, в отличие от большинства кандидаток, которые часто являются студентками, работает стюардессой. Ее можно увидеть во время путешествий с авиакомпанией Corsair. Ранее же она работала в сфере страхования.

Она активно ведет свою страницу в инстаграме. Там на нее подписаны более 300 тысяч пользователей. И мы подозреваем, что эта цифра будет расти с каждым днем.

И поскольку мы заговорили об инстаграм, то покажем вам соблазнительные фото Мисс Франции 2025. Смотрите вместе с нами, что постит Анжелика Ангарни-Филопон!

Бывшая Мисс Мартиника позирует в купальнике / Фото из инстаграма

Красавица имеет роскошную фигуру / Фото из инстаграма

Анжелика была самой высокой участницей конкурса / Фото из инстаграма

Анжелика обожает отдыхать у воды / Фото из инстаграма

Анжелика в соблазнительном образе / Фото из инстаграма

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Подпишитесь на Анжелику. Она однозначно заслуживает того, чтобы вы следили за тем, что постит и рассказывает новоиспеченная Мисс Франция 2025!