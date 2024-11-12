Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на телеграм-канал Патрульной полиции Киева. Обратим внимание, что для Элизабет это был настоящий дебют в подобного рода соревнованиях.

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Элизабет – новичок в профессиональном бодибилдинге

Как отмечают в Патрульной полиции Киева, Элизабет дебютировала в профессиональных соревнованиях. Самим же видом спорта девушка начала заниматься лишь этим летом. И хотя конкуренция была высокой, инспектору патрульной полиции удалось завоевать бронзу в номинации "фитнес-бикини".

В заметке заметили, что соревнования по бодибилдингу и фитнесу – конкурсы атлетической красоты. На них оценивают не только внешность спортсменов, но и их физическую форму и уровень подготовки.

Элизабет Мазур выиграла бронзу в чемпионате / Фото Патрульной полиции Киева

Несмотря на плотный график службы, Элизабет постоянно тренируется и повышает свой профессиональный уровень. Поздравляем нашу коллегу с полученной бронзой на чемпионате и желаем ей дальнейшего вдохновения для покорения новых спортивных вершин,

– пишут в телеграм-канале.

Что публикует Элизабет Мазур в сети

Элизабет Мазур также активно ведет свой инстаграм. И хотя сообщений не так уж и много, они позволяют понять, что перед нами стильная и изысканная красавица.

Элизабет любит фотографироваться. Девушка примеряет стильные повседневные, а также роскошные вечерние образы. Также на ее странице в инстаграме можно увидеть кадры, на которых она позирует в боди.

Элизабет охотно позирует перед камерой / Фото из инстаграма Мазур

Элизабет снимается в изысканных образах / Фото из инстаграма Мазур

Элизабет примерила боди для фотосессии / Фото из инстаграма Мазур

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Поздравляем Элизабет Мазур с бронзой и желаем, чтобы дальше было все больше побед и наград. Пусть теперь будет только золото!