Писательница Сэм Каннинг знает все о том, как экономить, ведь росла с финансово рассудительными родителями. 24 Канал со ссылкой на yahoo!life рассказывает подробнее.

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Каннинг поделилась лучшими советами родителей о том, как экономить

Не тратьтесь на именитые бренды. Сэм говорит, что мама научила ее игнорировать кричащие этикетки, чтобы не переплачивать за такое же или даже худшее качество, чем можно приобрести намного дешевле. Она вспомнила, как просила кроссовки Air Jordans, когда они были у крутых ребят, но мама заметила, что кроссовки DSW тоже прекрасно работают, а еще и позволят сэкономить на более важные цели в будущем.

Сэм говорит, что мама научила ее игнорировать кричащие этикетки, чтобы не переплачивать за такое же или даже худшее качество, чем можно приобрести намного дешевле. Она вспомнила, как просила кроссовки Air Jordans, когда они были у крутых ребят, но мама заметила, что кроссовки DSW тоже прекрасно работают, а еще и позволят сэкономить на более важные цели в будущем. Откажитесь от расширенных гарантий. Отец Сэм проповедовал отказ от дополнений к покупкам, таких как продленные гарантии. Он говорил, что платить 100 баксов наперед на случай, если что-то сломается, не имеет финансового смысла.

Отец Сэм проповедовал отказ от дополнений к покупкам, таких как продленные гарантии. Он говорил, что платить 100 баксов наперед на случай, если что-то сломается, не имеет финансового смысла. Используйте библиотеки вместо книжных магазинов. В семье Сэм чтение было важным, но тратить кучи денег на книги – нет. Мама отправляла ее в местную библиотеку, поскольку платить за книги не имело смысла, когда есть бесплатные. Теперь женщина тратит деньги только на особые книги, которые ей очень нравятся.

В семье Сэм чтение было важным, но тратить кучи денег на книги – нет. Мама отправляла ее в местную библиотеку, поскольку платить за книги не имело смысла, когда есть бесплатные. Теперь женщина тратит деньги только на особые книги, которые ей очень нравятся. Берите обед из дома. Отец Сэм отказывался тратить 5 баксов в день на еду в школьном кафетерии. Но она говорит, что прекрасно выживала на папиных бутербродах.

Писательница Сэм Каннинг знает все о том, как экономить – благодаря родителям / Фото freepik